新加坡高架桥坍塌事故导致一名中国工人死亡

新加坡樟宜东路上段到泛岛快速公路（PIE）入口处的一个正在施工中的高架桥１４日发生部分结构坍塌事故，造成1名中国工人死亡，包括３名中国工人在内的１０名其他工人受伤。
据中国驻新加坡使馆领事处介绍，目前受伤的中国工人中有两人已经出院，另外一人仍在医院接受救治，但无生命危险。
新加坡陆路交通管理局的初步调查显示，事故是承托预制横梁的承材移位造成的。据当地媒体报道，该项工程由胡金标建筑私人有限公司承包，从去年开始作业，预计到2020年一期竣工。
事故发生后，中国驻新加坡使馆立即启动应急机制，第一时间向新方了解核实情况，要求全力救治伤员，尽快查明事故原因，保障中国公民合法权益。同时，与当事人所在公司和家属取得联系，派员到医院看望慰问伤者，为其提供必要协助并请医院全力救治。
使馆表示，将继续密切关注事件进展，并为死者家属来新处理善后以及相关赔偿等事宜提供必要协助。
中国驻新加坡使馆提醒在新务工中国公民务必提高安全生产意识，作业时加强安全防护措施，确保人身安全。如遇紧急情况请及时报警并与中国驻新加坡使馆联系。
中国驻新加坡使馆领事保护与协助紧急求助电话为：+65-92971517，中国驻新加坡使馆劳务咨询电话：+65-64121900，外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991。
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