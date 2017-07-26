中国式坐月子禁忌多 新妈妈更青睐月子中心

外媒称，月子中心在中国妈妈们当中十分盛行，花上1.5万美元（约合10万元人民币）左右，就能享受保姆、专业医护人员和营养专家的全天候悉心照顾。传统上产妇在家坐月子，她们整天躺在床上，做饭洗衣、看护孩子的事情都交给其他人。月子中心则比较有现代色彩。
据美国《华尔街日报》网站7月21日报道，不得外出是协议的一部分，因为月子中心要帮助母亲躲避外部世界的危险和细菌。为缓解这种煎熬，新建月子中心会提供堪与高档酒店媲美的食宿条件。
新妈妈在入住前就知道，她们不能随意进出。尽管如此，一些入住者很难做到一动不动地呆上一个月。
上海市33岁的叶珍（音）说：“我和女儿受到了无微不至的照顾，但它就像一座设施完善的监狱。我想表现得好一点，这样他们就会早点放我出去。”
报道称，食物常常被“吐槽”。按照自古以来的传统，女性在这一个月时间里有很多禁忌，饮食要认真把控。太油太咸的食物不能吃，以免母亲通过哺乳使新生儿消化不良。
报道称，对于习惯了重口味的中国味蕾来说，过于清淡的饭菜简直难以下咽。于是有些产妇请求家人偷偷给自己带来咸鸭蛋、培根比萨等。
陈丽惠（音）努力坚持吃月子餐，担心如果她吃错了东西，她的双胞胎宝宝可能会对她的母乳过敏。
陈女士今年31岁，在上海做营销经理，她说：“有时候我也特别馋，但为了哺乳，我不敢想吃什么就吃什么。”
报道称，坐月子是中国延续了千百年的做法。按照习俗，产妇待在家里由婆婆照顾，因为妻子一般都是跟丈夫家里人同住。这些传统守护者严格执行一长串月子禁忌：不能洗头，不能看电视，不能哭，不能吃生冷食物。
报道称，作为一种替代方案，产后护理中心过去几年里在中国各地涌现，这在一定程度上是因为中国决定取消独生子女政策——于是，大批有条件生二孩的女性怀孕生子。
现年34岁的王松（音）是北京一家能源公司的业务主管，生完第一个孩子后在家坐完月子。她说：“坐月子比生孩子还要难受。”王女士回忆说，父母强迫她盖着好几床被子躺在床上以免她受凉，捂得她浑身是汗。
“我妈是退休医生，但她的有些知识已经过时了，”王女士说，“关于怎么做对我更好，婆婆也有她的想法。光是处理好这种关系就真的很烦人。”
第二个孩子出生后，王女士住进了北京的一个月子中心，她在那里有单独的房间，配备空气净化器和进口婴儿摇篮，护士和保姆24小时陪护。
从王女士的角度来看，最重要的是：亲属们到了晚上就各回各家了。
月子中心的工作人员们在规则方面也往往比态度坚决的婆婆们要宽松一些。
北京某月子中心的管理人员魏华（音）说：“我们理解有些新妈妈偶尔会想看场电影，或者去购物。但我们要问清理由，然后给她们发出门证。”
上海的叶女士曾悄悄从月子中心溜出去，她觉得工作人员不会准许她离开。她要回家的理由是：她想她的宠物狗“安安”了。
在漫长的一个月时间里，叶女士又从月子中心溜出去两回。但那还不够。
叶女士是企业家，最近刚创办了一家服装设计公司。她说，她不能不管生意。她开始在月子中心的房间里召集她的设计师和生产总监开会，他们带着面料样品来讨论服装风格和生产事务。
“看到我的工作人员进进出出的，保姆慌了，”叶女士回忆说，“她试图说服我多休息，但最终还是放弃了。”
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