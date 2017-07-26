中乌加大军工合作：乌多型运输机将在华生产

据俄罗斯《军工信使》周报网站7月25日报道称，中国与乌克兰企业在制造现代化航空装备上正加大合作。
《军工信使》称，中国航空工业集团公司在西安阎良机场测试了空警-600舰载预警机。它采用的似乎是乌克兰马达西奇公司生产的D-27发动机，这种发动机因安-70军用运输机而闻名。
报道称，公开照片显示，空警-600的发动机采用共轴螺旋桨，这将提高飞机在装备弹射器的航母上短距离起飞的效率。机舱可容纳5名雷达操作员，飞机的探测范围达到600公里。鉴于中国在预警机上取得的显著进步，中乌企业在制造现代化航空装备上的合作值得研究。
报道称，为缩短本国飞机制造业与西方和俄罗斯的差距，北京批准在西安和成都设立两个产业中心，来自乌克兰的专业人员将在那里工作。
《军工信使》称，陕西蒲城县建成了卤阳湖现代产业开发区，乌克兰安东诺夫设计局的2000名员工及其家属将在这里安居乐业。
报道称，这是中航与安东诺夫设计局合作的结果，其主要任务是建立安-225“梦想”超重型运输机的生产测试线。据称这种飞机能把1500名军人运送到中国的任何地方。
报道称，第二项任务是建立安-124-100“鲁斯兰”运输机的生产线，它将填补中国重型运输机的空白。中国为了满足各军兵种的人员和物资运输，至少需要200架中型和重型运输机。
报道称，此外，中国军队还对安-70运输机表现出一定兴趣，其性能比中国未来的运-30运输机更优秀。中国空军问题专家指出，装备能运送300名武装人员或200名伤员的安-70是中国军方的最佳选择。除了上述机型外，中国还打算与乌克兰伙伴合作生产安-74、安-132、安-158和安-178飞机。
《军工信使》称，显然，量产这些飞机需要强大而可靠的发动机。为了解决这个问题，重庆天骄航空动力公司与乌克兰马达西奇公司在中国合作成立了一家注册资本40亿元人民币的新公司——重庆天骄西奇航空动力公司。重庆市政府将出资为新公司建设一切必要基础设施。
报道称，中国消息人士透露，这家公司计划建立军用涡轮轴发动机、双路式涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机和民用汽轮机的生产线。
报道称，首先是中国重型运输机使用的D-18T发动机，这种飞机能在不加油的情况下把171吨货物送到1.5万公里内的地方。
报道称，其次是AI-225K-25F和AI-25TLK发动机，因为中国空军和海军需要它们的稳定供货来维持JL-8、JL-9、JL-10等教练机和战斗机的适航性，并向国际武器市场提供L-15教练机。
报道称，接下来是D-27和D-436发动机。前者是运-30中型军用运输机所需要的，后者将安装在安-178飞机或中国的同类产品上。
报道称，中国还希望在乌克兰专业人员的帮助下实现D-136、AI-136T、TV3-117VMA-SBM1V和MS-500V等发动机的批量生产。这有助于彻底摆脱对俄飞机发动机的依赖。直升机设备也正在研制中。马达西奇公司还可能帮助中国设计师研制巡航导弹和反舰导弹所用的小型涡轮喷气发动机。
报道称，重庆可能还将为乌克兰南方设计局的工作人员建立生产生活区。后者已经向中国火箭制造业迈出了一大步，提供了RD-170、RD-120和RD-9火箭发动机的技术文件和样品。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost