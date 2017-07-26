德国汽车巨头长期合谋搞垄断 或与尾气丑闻有关

德媒称，在被控几十年来持续进行非法协商后，德国汽车行业陷入困境。欧盟委员会对此表示震惊，并对这一垄断嫌疑展开调查。
据德国《法兰克福汇报》网站7月24日报道，专家认为，这些公司将面临数十亿欧元的新罚款。不论在工会、企业职工委员会、政界还是科研界，要求作出相应解释的呼声越来越高。
目前仍不清楚大众汽车、奥迪、保时捷、宝马和戴姆勒代表之间的协商进行到什么程度。据报道，戴姆勒过去几年至少部分退出了德国大型汽车制造商的秘密协商活动。这样一来，戴姆勒显然成为唯一对参与这一垄断活动作出反应的制造商。《南德意志报》援引两名知情人士的话说，原因是2011年戴姆勒就被发现参与卡车领域的垄断活动。该公司因参与协商操纵卡车价格而被欧盟委员会罚款近11亿欧元。该报道称，戴姆勒2011年开设了反垄断特别课程。法律专家向公司员工讲解了哪些事情是被允许的，哪些是不被允许的。与此同时，戴姆勒也开始部分退出其与大众汽车、奥迪、保时捷以及宝马召开的秘密会议。
据《商报》报道，宪法法院前法官克里斯蒂娜·霍曼-登哈特在戴姆勒退出秘密会议一事上发挥了重要作用。她从2010年起在戴姆勒担任负责诚信和法律事务的董事，后又转至大众汽车工作。据说她注意到了可疑的会议，随后启动了调查。该报道还说，她转到大众汽车后也在那里敲响了警钟。部分退出秘密会议是否足以让戴姆勒逃过新处罚还有待观察。
上周末，德国汽车制造商大众汽车、奥迪、保时捷、宝马和戴姆勒被控垄断一事被公开。据称这五大汽车制造商的代表从上世纪90年代开始就在技术、成本和供应商问题上达成一致。欧盟委员会正在审查这方面的证据。如果这些车商也就安装改小的柴油机尾气处理液储罐进行过协商，那么此事就与柴油车尾气丑闻有联系。柴油机尾气处理液能从废气中更有效地除去氮氧化物。
如果指控属实，就存在非法垄断行为。那样的话，针对客户的价格可能被人为抬高，或者针对供应商的价格被人为压低。戴姆勒称上述指控是“猜想”。大众汽车首席执行官马蒂亚斯·米勒对《莱茵邮报》说那是“对事实的猜测”。
大众汽车企业职工委员会要求在今后几天内召开特别的监事会会议。一名发言人对德新社说：“董事会有义务充分告知监事会。但迄今为止情况并非如此。”
德国绿党要求联邦议院交通委员会召开特别会议。德国自由民主党主席克里斯蒂安·林德纳说，上述怀疑令人震惊，“如果垄断嫌疑被证实，绝不能让这种破坏市场原则的做法不受惩罚地继续存在下去”。
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