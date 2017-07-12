中国女游客巴厘岛染神秘病毒 暂未脱离生命危险

7月5日下午，重庆的一名女游客杨婷在巴厘岛游玩的时候，突然发烧并昏迷，目前已经持续了6天，现在她的母亲已经赶到巴厘岛，但当地医院一直不知道病因，只是怀疑感染了“不明病毒”，家人正在联系救助直升机，希望能送到新加坡治疗，中国驻登巴萨总领馆也已派人跟家属接触。
已进入ICU六天 昏迷不醒
“宝贝，加油，妈妈在呢！”昨日，肖淑琴站在巴厘岛国际医院的ICU的病床前，一边摸着女儿杨婷的头轻声说话，一边忍不住掉眼泪。
7月5日，在巴厘岛旅游的杨婷突发脑部疾病被送往了当地医院，至今仍未脱离生命危险。当晚，肖淑琴从重庆赶往巴厘岛，陪在女儿身边，令她担忧的是，女儿病情还在恶化。
巴厘岛旅行，脑部感染不明病毒
7月初，33岁的杨婷和朋友小刘一起去巴厘岛旅行。5日早上，原本准备和朋友出去玩的杨婷有点发烧。等朋友小刘发现情况不对时，杨婷已经开始说胡话了，小刘叫她也不答应。小刘觉得事情不对，赶紧找到旅行社的领队，将杨婷送往当地医院。
转了三次院，杨婷才住进当地一家国际医院的ICU检查治疗。医生告知小刘，杨婷病情严重。小刘和旅行社联系了杨婷的母亲肖淑琴，让她立刻飞往巴厘岛。
家人见到杨婷时，她躺在病床上昏迷不醒，身体轻轻动一下，全身就会不停抽搐。在杨婷抽搐时，肖淑琴都会站在她身边，不停地抚摸她的额头和手臂，不断鼓励她：“宝贝，妈妈陪你！要相信医生，要相信自己。”
医生检查发现，杨婷发病是因为脑部感染了病毒，但具体是什么病毒，至今也没有查出来。由于无法查出准确的病因，医院只能对杨婷进行保守治疗。现在，杨婷只要稍稍清醒就会全身抽搐，当地医生只能给她注射镇定剂缓解病情。医生说，长期抽搐会造成脑损伤。
病情恶化，医院建议回国治疗
7月9日，杨婷开始有了稍稍清醒的意识，肖淑琴喊她的名字，她有了些许反应。原本以为病情有了好转，但当日中午，杨婷突然开始发高烧。
医生检查发现，杨婷的肺部也被感染，病情恶化。医生说，目前还在培养菌株，要确定了菌株种类，才能确定病因。
医生没法给出查到病毒的确切时间，只是建议杨婷家人带她回国治疗。
因为杨婷病情严重，而且会不时抽搐，包机成了回国治疗的唯一途径。
9日下午，肖淑琴和小刘咨询后得知，如果包机送杨婷单人回国，费用需要50万元左右，加上陪护和医生，总费用在80万元左右。“我们是单亲家庭，她是驾驶员，我也没有多少收入，负担不起。”肖淑琴手足无措。
目前，肖淑琴正在联系重庆的妹妹，准备把杨婷刚在沙坪坝梨树湾买的新房挂出去卖掉。
曾救人一命，多方援助帮她回国
就在肖淑琴感到绝望时，杨婷的同事和朋友行动起来，他们不仅主动帮助肖淑琴联系国内的医院，还主动给她筹钱。这两天，一篇名为《伸出援手，拯救一个年轻的生命》的求助信在朋友圈传开，这是杨婷的同事们写的。同时，杨婷的同事们已自发给她捐款5万元。
杨婷的同事说，生活中的杨婷是一个善良的女孩子，勤奋、仗义。“她曾经救人一命，会有善报的。”杨婷所在的西部公交公司大学城分公司249路公交车安全员刘天说。
今年1月中旬，在杨婷驾驶的公交车上，一名乘客突然抽搐不省人事，杨婷直接开车将他送到了医院，并守候至那位乘客清醒过来，最后又把安然无恙的乘客送回家。
除了同事、朋友，很多陌生人也开始加入到帮助杨婷的行动中。截至昨日下午5点，已经收到约17万元善款。
“妹儿，加油！好人有好报，坚强一点，我们支持你。”陌生人的好意，也让肖淑琴看到了希望。
专家：可以先到新加坡
巴厘岛是很多游客的旅行目的地之一，据中国驻登巴萨总领馆统计，2017年前五个月，到巴厘岛旅游的中国游客已超60万人次。
中国科学院武汉病毒研究所研究员危宏平分析道，根据杨婷的发病症状来看，首先要排除到底是病毒感染还是细菌感染，按照当地医生的初步判断，如果是病毒感染，一般不太可能入侵脑部，如果是细菌感染，可能是吃了带有细菌的食物。
“杨婷的同伴刘女士没有出现任何症状，感染病毒的机会比较少，更可能的情况是细菌感染，这个要尽快确定菌种，才能有针对性地治疗。另外，巴厘岛是热带地区，蚊子、蛇等各种动物，经常会攻击人类，杨婷的这个症状也可能是因为动物攻击而发病，检测起来更麻烦，可以先到新加坡。”危宏平对记者说。
如果感染的是病毒，回国时过海关可能需要更多程序。对此，危宏平建议，海关方面需要提前知会，而且要提前联系好医院，下了飞机也要经过各种隔离处理，具体一定要向海关咨询清楚。
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