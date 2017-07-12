泰国政府批准中泰高铁首段项目 连接曼谷与中国南部

法媒称，泰国政府7月11日批准以52亿美元修建中泰高铁项目的第一段，这条高铁最终会将曼谷与中国南部连接起来。
法新社7月11日报道称，这项与中国合作的大型联合基础设施项目一直被延误困扰。
报道称，此次批准的项目是中国庞大区域基础建设计划的一部分，中国计划修建高铁网络，将中国南部城市昆明与老挝、泰国、马来西亚和新加坡连接起来。
老挝方面的建设已开始，但泰国方面的铁路项目多年来一直因为国内关于融资、贷款条款和保护性劳动法规的争论而陷入困境。
资金获得泰国内阁批准前，泰国总理巴育·占奥差6月刚刚清除了阻碍该项目的一系列法律和技术障碍。
总理办公室工作人员说：“内阁批准了高速铁路的第一阶段，从曼谷到呵叻，造价预算为1790亿泰铢（约合357.46亿元人民币），预计建设4年。”
中泰高铁的第一阶段连接曼谷和呵叻，全长约250公里。该铁路项目将随后延伸至与老挝接壤的廊开府。
报道称，泰国将承担建设费用，但绝大多数专业技术由中国工程师提供。
泰国交通部长阿洪·丁披他耶拜实7月11日说：“泰国将负责建设，中国则负责设计。”
报道称，该铁路是泰国多年来最大的外国投资项目之一。
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