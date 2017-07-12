美专家：美军太平洋基地脆弱不堪 难抵御中国导弹

美国外交学者网站7月11日发表罗伯特·法利的文章《保障太平洋美军基地的安全——一个新的不稳定时期？》称，太平洋的美军基地有多脆弱？新美国安全中心的托马斯·舒加特中校和杰维尔·冈萨雷斯中校撰写的一份新报告认为，本地区的美军基地很容易遭受中国弹道导弹的袭击。
文章称，关于太平洋地区力量对比的变化，尽管反舰弹道导弹威胁吸引了媒体的关注，但报告的两名作者争辩说，陆基设施至少同舰船一样脆弱。中国人民解放军火箭军享有一定程度的独立性，美国系统中没有同它对等的部门。该报告说，目前中国部署了超过1600枚各种射程的常规弹道导弹。这些导弹可以携带多种不同弹头，包括可严重破坏地上军事设施的子母弹。地面发射的巡航导弹——在低海拔处按照预定路线飞行——也可以在没有多少预警的情况下造成相当程度的破坏。
文章称，根据一系列谨慎描述的假设，舒加特和冈萨雷斯模拟了中国针对日本和亚洲其他地区美军基地的一起先发制人袭击。在这个模拟中，中国导弹摧毁了几乎所有总部和后勤设施，所有在港内的美国舰船，以及大约200架美国作战飞行器。简而言之，在出其不意的情况下，中国可以利用它一小部分常规导弹严重削弱美军在亚太地区的军事能力。
文章称，无论历史上还是在当代，都出现过同中国导弹战略相似的思想。苏联后期的战略曾设想在一场大战开始的最初几小时内对北约基地进行精确弹道导弹打击。美国对弹道导弹防御的追求在很大程度上受到不断加剧的军事威胁的推动。这种军事威胁由常规导弹构成。
文章称，美国能做什么？这很大程度上依赖于美国事先能多么有效地获得中国发动袭击的情报。虽然美国和中国之间的任何战争都很可能始于这种袭击，但此类袭击造成的破坏取决于很多因素。如果美国获得中国袭击行动的充分预警，美国可以分散飞机、指挥与控制资产以及后勤支持设备，从而增加中国定点打击的难度。该报告的分析还涉及军种之间的竞争。美国空军和美国陆军比美国海军更依赖西太平洋的基地，尽管美国海军也需要水上资产的很多支持。正如舒加特和冈萨雷斯指出的，航母可以依赖速度和机动性以避免首发精确打击，而固定的基地无法做到这一点。
文章称，或许中美之间避免战争的最重要因素涉及减少发动先发制人袭击的动机。如果胜利需要先发制人，那么各种危机的爆发将会变得更加不可测。舒加特和冈萨雷斯认为，我们现在已经很接近这种状况了。
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