FBI调查美军KC-130坠毁事件：不涉及谋杀

路透社7月10日报道称，当地紧急情况部门的一名官员说，美国一架军机10日晚间在密西西比州郊区坠毁，至少造成16人死亡。
坠机地点位于密西西比州北部的勒弗洛尔县，大约位于州府杰克逊以北100英里（约合160公里）处。官方并未立即公布有关坠机现场的详细情况。
美国海军陆战队发言人莎拉·伯恩斯上尉仅透露说，海军陆战队一架KC-130“大力神”运输机“出现了意外”。媒体最初报道称，已有5人被确认死亡。
几小时后，勒弗洛尔县紧急事务管理局局长弗雷德·兰德尔对记者说，坠机事件至少已造成16人死亡。兰德尔也未透露有关详情。
一家电视台援引联邦航空局的话说，这架军机是从位于北卡罗来纳州切里波因特的一个军事基地起飞的。
联邦调查局发言人布雷特·卡尔对《纽约时报》记者说，联邦调查局已派调查人员前往坠机现场，但政府部门不认为坠机事件涉及谋杀。
新闻机构在网络上公布的画面显示，一堆坠毁在田野中的飞机残骸被火焰吞噬，浓烟冲向空中。
KC-130运输机用于空中加油、运输货物和执行战术运兵任务。根据美国海军网站的介绍，KC-130运输机有3名机组成员，能够运载92名地面部队人员或64名伞兵。
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