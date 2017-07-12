阿里巴巴启动美国商户网络 助美中小企业接近中国消费者

港媒称，中国电子商务巨头阿里巴巴集团宣布启动美国商户网络，将小规模生产商与已在阿里巴巴的淘宝销售平台向中国消费者出售商品的美国公司联系起来，从而使它们能更容易地接近逾5亿消费者。
据香港《南华早报》网站7月11日报道，阿里巴巴发布的一份公告称，在美国举办了一系列旨在让更多中小企业进入其电子商务平台的活动之后，阿里巴巴建立了淘宝全球美国商户网络，拥有超过300家淘宝全球商户成员。
公告说，这些商户可以在阿里巴巴平台上向超过5亿消费者出售美国中小企业的产品。
上个月在底特律举行阿里巴巴“连接世界”论坛之前，阿里巴巴集团副总裁黄明威告诉记者，公司的目标是未来20年内使其平台的消费者人数达到20亿。
黄明威说：“如果我们留在中国，就不可能实现这个目标。我们需要走向全球。”他还说，阿里巴巴希望在未来5年内从国际交易中获得其收入的约40%。
建立美国商户网络还符合阿里巴巴董事局主席马云1月与美国当选总统特朗普会晤时作出的促进美国就业的承诺。
马云在会晤时说，关于改善贸易的方式，他与特朗普观点相同。他还提出将利用阿里巴巴平台支持100万美国商户向中国和东南亚出售商品。
根据阿里巴巴的声明，该网络上的美国小企业可以进入一个集中的平台，“在那里与向中国消费者出售商品的有经验的淘宝全球购商家联系，并向这些商家出售自己的产品”。
德勤会计师事务所全球战略服务部门负责人戴维·马丁在阿里巴巴“连接世界”论坛期间接受《南华早报》记者采访时说，阿里巴巴将美国中小企业与中国消费者联系起来的行动，解决了小企业自身无法克服的许多难题。
马丁说：“对于很小的公司来说，进入中国的电子商务平台是非常困难的，存在供应链问题、税收问题、监管问题、营销策略问题以及操作的执行问题。”
他说：“从外部来看，这似乎是不可能实现的。阿里巴巴正试图化解人们对未知因素的担忧。”
阿里巴巴还将定期就物流和其他电子商务问题举办培训课程，以帮助该网络的商户更好地认识行业趋势，并改善美国供应商和中国消费者的体验。
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