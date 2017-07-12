特朗普：狭隘利益高于全球忧虑

特朗普总统出席了二十国集团(G20)汉堡峰会，但他其实并没有成为会议的一部分。
相反，特朗普利用东道主——德国总理默克尔提供的会议空间，与其他国家领导人举行一对一的“场外会谈”以推动自己的议程。
他与俄罗斯总统普京讨论了关于俄插手西方大选的问题。他与亚洲国家领导人讨论了朝鲜问题。在为期两天的密集会谈中，他与世界各地的贸易伙伴举行了会晤。
这种专注于一对一会谈的做法意味着他经常缺席更大规模的会谈。8日，他让女儿伊万卡代表美国出席G20的会议，自己去与印度尼西亚总统会谈。
从一开始与其他世界领导人拍摄“全家福”时，这种态势就很明显。
5月份出席北约峰会期间，特朗普推开黑山总理，自己占据了中间位置。这次,他没能这样做，所以站在了一边。他站在角落里，与法国总统马克龙闲聊。
这直观地展现了特朗普式外交的风格。他喜欢掌控全局,但更愿意展开—对一而不是群体性的工作。
如果说，小布什被指是一位单边总统,频频在世界舞台上单独行动；奥巴马总统是一位多边总统，谋求在气候变化、贸易和安全等问题上达成广泛共识，那么特朗普则是一位双边总统，谋求每次与一个国家达成协议。
这种对双边关系的偏好是基于个性、从商经验和把狭隘的国家利益置于广泛全球忧虑之上的哲学。
如今，特朗普已经出席过三次重要的国际峰会,尽管他看起来经常像是在作壁上观。
特朗普的国家安全顾问麦克马斯特和经济顾问科恩为《华尔街日报》撰文时写道,驱动特朗普的是“一种敏锐的观点，也就是说，世界不是‘全球共同体’，而是不同国家、政府成员和企业交战并争夺优势的竞技场”。
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