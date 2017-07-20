中国取代美国跃居世界最大可再生能源生产国

美媒称，中国可再生能源发电能力占全球可再生能源发电能力的20.5%，美国则占20%。中国现在已经成为可再生能源发电方面的世界第一。
据美国24/7华尔街网站7月10日报道，根据英国石油公司的《世界能源统计评论》，世界可再生能源发电量（除去水电）2016年同比增长14.1%，是到目前为止最大的增幅。中国贡献了去年全世界年度增长量的40%，远远高于美国的16.9%。
英国石油公司的报告指出，尽管现在风能还占可再生能源增长中最大的部分，太阳能正在很快迎头赶上。风能发电量相当大的国家占比从15%增长到75%用了20年时间，太阳能则只用了不到一半的时间就达到了同样的普及度。对比鲜明的是，核能发电量相当大的国家占比在不到一半的时候就不再增长。
报道称，世界煤炭产量2016年同比减少6.2%，是有记录以来最大的减少。中国产量减少7.9%，美国产量减少19%。世界煤炭消耗量下降1.7%，是连续第二年下降。美国煤炭消耗量下降8.8%，中国煤炭消耗量下降1.6%。煤炭占全世界一次能源使用比例下降至28.1%，是自2004年以来的最低水平。
报道称，碳排放量2016年同比上涨0.1%，在2014年至2016年的三年时间里，碳排放量增长是自1981年至1983年以来最低的。在那之前的10年里，碳排放量以每年平均2.5%的幅度增长。
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