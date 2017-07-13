新加坡：不能阻碍马六甲海峡和新加坡海峡的通行

新加坡副总理张志贤今天说，不能阻碍马六甲海峡和新加坡海峡的通行。
张志贤今早在慧眼中国环球论坛2017上发表主旨演讲时谈到新加坡在马六甲海峡和新加坡海峡的立场。
张志贤说，新加坡全力支持所有国家的船舶和飞机在马六甲海峡和新加坡海峡享有过境通行权。坚守这个原则也是现代海上丝绸之路取得成功的关键。
他说，新加坡全力支持所有国家的船舶和飞机在马六甲海峡和新加坡海峡享有过境通行权，这项重要原则悠关新加坡的切身利益，因为贸易是新加坡赖以生存的命脉；而遵守这个原则对现代海上丝绸之路的成功发展也至关重要，因为这会确保马六甲海峡和新加坡海峡的贸易和交通都会畅通无阻。
他说，共同维持主要海道开放和维护来自所有国家的航运安全，这对所有国家而言，是开辟现代海上丝绸之路的主要先决条件。
张志贤说，现在在交通连接方面出现巨大的投资，这些投资的潜力的释放，有赖于其组成的网络能够允许安全和自由的货物流动。这也包括通过南海、新加坡海峡、马六甲海峡和印度洋的海上航道。
他说，新加坡海峡和马六甲海峡拥有国际航行海峡地位，通过这些海峡的航行，包括在航行机制内，尤其是国际法。
“航行不能被中止和阻碍，新加坡全力支持所有国家的船舶和飞机在马六甲海峡和新加坡海峡享有过境通行权。这个原则对新加坡有着至关重要的利益，因为贸易是新加坡的命脉。”
张志贤也指出，2006年，新加坡反对澳洲的建议，就是将对经过巴布亚新几内亚与澳大利亚之间的托雷斯海峡的船只设限，尽管新加坡也倡导海上环境保护。中国也反对澳洲的这项建议。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost