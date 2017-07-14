苹果公司为何要在中国建数据中心?

25岁的贵阳女孩王慧是一名忠实的“果粉”，平时她喜欢把自己拍摄的一些生活照片备份到云上，但是她一直也担心自己的隐私会被泄露。
苹果公司12日宣布，将在中国建立首个数据中心。这意味着，未来中国苹果用户的数据，将存储在这一数据中心，用户可获得更畅快、可靠的服务体验。
在苹果公司与贵州省政府签订的战略合作框架协议中明确，云上贵州大数据产业发展有限公司成为苹果公司在中国大陆运营iCloud服务的唯一合作伙伴。双方将共同建设数据中心，项目投入达10亿美元。
“这既符合中国法律，也有利于企业保护自有知识产权。”云上贵州公司董事长付宇说，企业作为贵州实施大数据战略、建设国家大数据综合试验区的核心平台，成立不到3年，已拥有资产4.2亿元(人民币，下同)。
“这一新的合作，将减少用户使用时出现的延迟，并提高可靠性，改善中国苹果用户的体验。”苹果公司环境、政策和社会事务副总裁莉萨·杰克逊说。
苹果公司在12日的声明中称，中国政府规定，在中国大陆境内的云服务必须由本地企业来运营。经过仔细考量后，苹果决定选址贵州。
专家认为，中国颁布实施网络安全法，促成了苹果在贵州的落地。
6月1日施行的网络安全法，是中国网络安全领域的基础性法律。有关部门正在按照法律要求研究起草相关制度文件，其中包括关键信息基础设施保护办法、个人信息和重要数据出境安全评估办法、网络关键设备和网络安全专用产品目录等。《网络产品和服务安全审查办法(试行)》等配套制度文件已公开发布。
中国信息安全研究院副院长左晓栋说，很多国外大型互联网企业意识到中国政府和社会公众对数据安全的关切，决定将主要面向中国用户提供服务的数据中心设在境内，这一点值得肯定。
苹果公司在其声明中再次承诺，公司拥有强大的数据隐私和安全保护机制，不会在系统中创建后门。尽管如此，中国的网络安全专家认为，中国用户的资料存储在境外的云端，政府和用户都会有顾虑。
“外国企业把数据中心建在本地后，能提高服务性能，改善用户体验，也能在一定程度上抵消用户的疑虑。”左晓栋说。
作为中国首个大数据综合试验区的贵州已经开始面向全球提供大数据服务。13日，云上贵州公司召开全球合作伙伴峰会，再次与新风天域、戴尔、腾讯、华为等12家单位签订战略合作协议。
莉萨·杰克逊说，贵州已成中国云计算和大数据领域最具发展潜力的地点之一。
目前在贵州，阿里产业基地、现代汽车大数据中心、腾讯核心数据基地等已落地。华为全球私有云将于8月上旬正式开工建设，预计投资总额80到100亿元。
此外，贵州还培育了一批本土大数据服务企业，比如货车帮每天的交易额达120亿元;贵阳大数据交易所会员超过2000家，流通交易规模超过3亿元。
贵州省大数据局局长马宁宇表示，世界顶尖的高科技企业，与中国国家级大数据综合试验区的此次“握手”，是国际网络空间合作的又一里程碑。
“和苹果公司的合作，是贵州探索深化国际网络空间合作的成功典范，促进了全球数字经济发展。”付宇表示，未来贵州将扩大“朋友圈”，争取成为国际知名大数据企业的投资首选地。
专家和业内人士认为，苹果iCloud项目的成功引进，将产生示范效应，对云服务产业链上下游产生重大影响，将吸引一批知名企业来贵州共同打造产业生态圈。(新华社记者李亚红、向定杰、蒋成)
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