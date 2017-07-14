中国人出境游不再疯狂扫货 港媒：电商影响消费行为

港媒称，过去，中国游客贪婪地抢购从奶粉到电饭煲和马桶盖等各种商品，扰乱了世界各地的商品供应，但也大大提振了各国经济。现在，他们正在“换挡”。他们越来越多地为了体验而不是购物去旅游。
据香港《南华早报》网站7月12日报道，根据奥纬咨询公司对2000名受访者的调查，对去年1.22亿出境游旅客来说，在旅游动机排名中，购物已跌至第三，排在观光和休闲娱乐之后。调查报告称，2015年，购物排名第二。
随着天猫等网络购物平台把梅西百货的商品带到中国，中国旅游者在国外购物的花费更少，预算也在下降。
代购活动的衰落正在令爱马仕巴黎旗舰店外或东京秋叶原区购买电动马桶盖的排队“长龙”消失。
去年，尽管中国游客的旅游开支增长了3.5%，但购物的开销却下降了8%，占旅行预算的比例也从2015年的41%降至33%。
调查揭示了电子商务和移动互联网行业对中国消费行为的影响。随着天猫、淘宝、小红书和网易考拉海购等零售手机应用程序迅猛发展，现在中国任何地方的人无需踏上外国的土地，只需拇指一划就能购买几乎所有东西。
奥纬咨询公司称，企业必须适应这种情况，以理解游客偏好和动机的细微差别和多样性。一个最大的转变就是，独自旅行的中国人减少，带孩子旅行的游客人数则大幅增加。
中国商务部的数据显示，中国的网络零售交易额去年增长26%至5.16万亿元人民币。年轻一代消费者已经崛起，推动了这一增长势头，天猫2016年全球新增客户的56.3%年龄在30岁以下。
不过奥纬咨询公司说，仍有游客以购物为目的，他们被称为“专注购物者”，但他们来自收入较低的组别。相比之下，较富裕的游客已经拥有一切，因此追求的是游览、体验新地方所带来的喜悦。
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