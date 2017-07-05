航母不怕挨打了？美军拟用无人机改变战争模式

美国外交学者网站7月3日发表柏林自由大学博士研究生托比亚斯·伯格斯的文章《美国无人机项目可能彻底改变亚洲战争》称，在最近的新闻中，美国海军陆战队宣布打算开发一种大型垂直起降无人机，它属于第五类无人机，能够配备武装，可以从两栖攻击舰起降。这套目前命名为“MUX”的新系统作为攻击系统设计，能够从不同距离攻击目标，但也能承担防御任务，比如保护V-22“鱼鹰”倾转旋翼机。此外，它也可以用作电子战武器。
MUX首次试飞定在2017年。如果一切顺利，可执行任务的系统要到2026年才能就绪。尽管还远未投入使用，这套新系统将明显改变美国海军和海军陆战队的能力。简而言之，它意味着美国武装部队的一个引人注目的变化：脱离有人驾驶飞机时代，甚至脱离航母时代。如果部署在美国级两栖攻击舰上，新一代无人机可能彻底改变海军在亚太的行动。
到目前为止，美国海军对“无人驾驶”这股浪潮一直是三心二意，超级航母仍在建造，载人飞机仍然主宰海军行动。但是，当对手纷纷发展导弹能力，比如东风-21D弹道导弹，对超级航母构成重大风险，而使用较小的舰船和无人系统对美国及其武装部队来说，是顺理成章的一步。这意味着发展应对中国反介入/区域拒止战略的战略，使海军能够更有力地投射军事力量。MUX将能够长时间运行；如果由X-47B舰载无人加油机进行空中加油，这套系统将拓展目前两栖战舰有限的作战范围——就像F-35B一样。此外，它将使美国海军能够在南海和东海进行更高强度的巡逻，并且在无需部署整个航母战斗群的情况下展示力量。
这套系统不仅给美国提供了新的行动模式和作战半径，而且有希望使盟友与美国开展更密切的合作，甚至使某些急需的安全伙伴加入其中。鉴于中国不断加大对解放军的投入，美国能够与伙伴们在越来越彼此紧密联系的模式下开展合作。在这个意义上，日本可以扮演重要角色。利用出云级直升机驱逐舰，日本可以同时操作一群无人机。这将大大提高日本的空中战力，拓展作战范围。这还将意味着日本可以减少美国海军行动的负担。
美国的舰载无人作战飞机标志着美国通过开发和使用最新、最先进的军事技术，重新致力于朝无人驾驶方向发展。自诞生之初，航母就在不断扩大吨位。但是，其他小得多的舰船能够携带可从更远距离实施打击的小型和大型无人机，这些舰船或许很快就将体现其军事价值。
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