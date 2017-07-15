中国开始与游戏上瘾作战

中国政府开始与游戏上瘾作战——同时向世界最大的网络公司之一发起了挑战。最近非常流行的在线游戏“王者荣耀”引起了政府的关注，1亿痴迷游戏的玩家(相当一部分是未成年人)每天在该游戏上花很多时间。政府批评说，这挤占了体育运动和做作业的时间。
在遭到严厉批评后，游戏开发者腾讯公司通过升级对低龄玩家的游戏时间进行了限制。公司表示，12岁以下的用户每天只能玩一个小时。在晚上9点以后，孩子就不能再玩。13至18岁的玩家每天的游戏
时限则为两个小时。此外腾讯还在程序中加入了保护未成年人的要素。未成年用户的账号原则上必须与家长绑定。家长可以在手机上看到孩子正在玩哪些游戏以及为此花了多少钱。家长甚至只需简单操作就
可以禁止孩子继续玩游戏。
两年前，腾讯在本土市场上推出了“王者荣耀”。该游戏可以免费下载。但在玩了一段时间后，玩家可以通过花钱来提升成绩。这需要实实在在的钱。
目前腾讯需要对最近的批评作出回应。
《人民曰报》这样写道，“多数游戏是无罪的，依托市场盈利也无可厚非，但不设限并产生了极端后果，就不能听之任之。”
最近的批评发生在腾讯已经宣布限制游戏时长之后。国际数据公司的专家表示企业显示出责任感十分重要”。如果企业能更好地防止儿童上瘾，那么这就是着眼长远的思维方式，毕竟企业必须避免自己的
产品遭受挫折。腾讯的规模足以经受得起业务模式的改变。
游戏上瘾目前在中国社会是个重大话题。中国人有成为宅男宅女民族的危险。在线游戏玩家的数量已经达到3.7亿。医生称“网瘾”是青少年最常见的问题之一，有网瘾者约有2400万。善于寻找商机者向绝望的家长提供各种可能的治疗手段。腾讯公司限制游戏时间的措
施或许是更为简单和健康的解决办法。
还有一个影响更加深远的问题：除了玩游戏，他们只能一心扑在学习上。在崇尚教育的中国社会，只有通过艰难的高考才有机会获得体面的工作。体育运动、玩耍和自我发展的时间不足。
“生活方式进一步恶化，儿童坐在电脑和手机前的时间过多，运动太少。”北京大学儿童青少年卫生研究所所长马军说。与此同时，18岁以下的中国人当中体重超重的有1.2亿。
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