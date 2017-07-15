欧元区工业产出增速创6年之最 表明二季度加速复苏

美媒称，5月份，欧元区工厂、矿山和公用事业的产出以5年多来的最快速度增长。这是表明今年二季度该地区经济加速复苏的新迹象。
据美国《华尔街日报》网站7月12日报道，2017年前三个月，欧元区经济增速创两年来之最，超过美国、英国和日本。商业调查显示，增速加快的势头延续了下来，12日公布的工业产出数据证实了这一点。
欧盟官方统计机构称，5月产出比4月增长1.3%，比2016年5月增长4%。年增速为2011年8月以来最快。这一表现强于预期，上周接受《华尔街日报》调查的经济学家预测环比增速为0.8%，同比增速为3.6%。
在欧元区总的经济活动中占比约为1/5的工业仅对一季度增长作出微薄贡献，这3个月工业产出仅增长0.2%。但这主要是因为去年冬季比往常温暖，取暖需求因而减弱。4月和5月的迹象表明，二季度公用事业产出已变得更加正常，能源产出在两个月里都出现了增长。
但工业产出加速增长涉及的范围更广，这得益于资本货物的产出大幅增加，后者可能是欧元区企业增加投资的一个迹象。在欧元区主要成员国中，法国工业产出的环比增速达1.9%，处于领先地位。
法国巴黎银行的经济学家说，这些工业产出数据加上早些时候公布的数据，表明欧元区经济在截至6月的3个月里增长了0.7%。如果真是这样，那就标志着二季度增速将在一季度0.6%的环比增速基础上继续加快，并创下2015年年初以来的最高水平。
法国巴黎银行的经济学家在给客户的调研稿中写道：“这些新情况将迫使欧洲央行于9月再次上调经济增长预期。”
欧洲央行的经济学家们已两次上调对今年经济增长的预期，2017年初他们预测经济增速为1.7%，现在预测增速为1.9%。但包括法国巴黎银行的经济学家在内，其他一些经济学家现在认为增速可达2%或更高。
针对今年上半年出人意料的复苏势头，欧洲央行表示，它可能很快会考虑取消自2014年年中以来实行的部分刺激措施。然而，目前几乎没有明确迹象表明，通胀将上行并维持在欧洲央行的目标水平，因此未来采取的任何举措都可能是渐进和谨慎的。
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