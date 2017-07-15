看“面相”可知贫与富？

多伦多大学人文科学系心理硏究人员的研究结果显示，露出笑脸吧，你的成功或许就取决于这个笑脸。
这项硏究对第一印象的新发现指出，通过观察一个人的“中性”脸，即脸上没有任何表情，可以可靠地分辨出他比一般人富还是穷。
多伦多大学的副教授尼古拉斯•鲁尔和博士生托拉•比约登斯多蒂尔发表在美国《个性与社会心理学杂志》上的硏究论文指出，人们还会
有所偏倚地利用这种印象，比如判断在找工作时富贵脸比穷人脸更可能被聘用。
比约登斯多蒂尔说:“研究显示，有些细微的东西，比如涉及你社会阶层的脸部特征会让人过目不忘。第一印象可能成为一种自我应验的
预言。它将影响你与人的交流以及你拥有的机会。”
同样有意思的是，研究发现，看出一个人社会阶层的能力只适用于中性脸，不适用于笑脸或有表情的脸。
他们的结论是，情感会掩盖伴随一生的表达习惯。这种表达习惯甚至至在少年晚期或成年初期就刻在了一个人的脸上，比如经常很快乐，这总是跟富足的生活紧密相连。
曾尔说:“随着时间的推移，你的脸总会反映和透露出你的经历。即使在我们认为没有在表达什么的时候，那些情感的痕迹痕迹依然存在。 ”
以家庭年收入中位数约7.5万美元为基准，研究人员按照家庭总收入低于6万美元和高于10万美元的标准对学生志愿者进行分组，要求他们脸上不带表情进行拍照。
接着硏究人员要求另外一组参与者观察照片，通过看脸，仅凭直觉来确定那些人“是穷还是富”。他们判断学生穷富的准确率约为53%，超过了随机几率。
鲁尔说:“我们发现，18岁至22岁的学生们就已经累积了足够的生活阅历，这些阅历已经明显改变和塑造了他们的脸，从而让人们能
够从他们脸上看出他们的社会经济地位和社会阶层。”
这一结果不受种族或性别的影响，与花多少时间对其进行硏究也没有关系。这一切与所谓的非言语行为是吻合的。
鲁尔说:“人的大脑里有专司脸部识别的神经元。你看别人时首先注意到脸部。”
“我们从云中能看出脸形，在烤面包片上能看出脸形。我们似乎天生喜欢寻找人脸一样的刺激物。这是人们能够快速识别的东西，而且它们始终一致，使之在统计学上有重要意义。”
比约登斯多蒂尔说:“人们并不清楚自己做出判断的依据是什么。如果你问他们为什么，他们不知道。他们不清楚自己是如何做到的。”
鲁尔说，将社会阶层作为心理和行为的潜在倾向进行研究正在得到越来越多的认可，在相对很小的一个区域集中了 43块肌肉，脸部线索是这个领域最让人好奇的部分。
鲁尔说:“人们谈到了贫穷循环，而这可能是其中一个因素。”
他说，下一步可能是研究年龄更大的对象，看看脸部信号模式随着时间的推移是不是更明显。
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