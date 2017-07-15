刘晓波遗体在沈阳火化

新华社沈阳7月15日电，7月15日上午，沈阳市人民政府新闻办公室就刘晓波后事处理事宜举行情况介绍会。据介绍，刘晓波遗体已根据家属意愿和沈阳当地风俗于当天早上火化。火化前，举行了简短的告别式。刘晓波的妻子刘霞等亲属和生前好友参加了告别式。
新华社沈阳7月15日电，7月15日上午，沈阳市人民政府新闻办公室就刘晓波后事处理事宜举行情况介绍会。据介绍，刘晓波遗体已根据家属意愿和沈阳当地风俗，于当天早上火化。火化前，举行了简短的告别式。刘晓波的妻子刘霞等亲属和生前好友参加了告别式。
介绍会上，有记者问及刘晓波去世后刘霞的状况，现场主持人、沈阳市人民政府新闻办公室新闻发言人张清洋表示，刘霞女士是中国公民，中国有关部门会依法保护她的合法权益。目前刘霞是自由的，但是她刚刚失去亲人极度悲伤，尽量不让她在处理后事时受到干扰，这是家属希望，也是可以理解的。
此外，还有记者关注为何很快进行遗体火化？张清洋表示，这次告别仪式和火化安排是按照家属的意愿，同时也尊重北方当地的风俗习惯。按照北方的风俗习惯，人死后一般三天内火化送葬，刘晓波7月13日去世，今天是7月15日，正好是死亡后第三天，今天火化符合当地的风俗习惯。
15日，沈阳新闻中心共接待了18家外媒30人，主要有美联社、法新社、路透社、英国金融时报、读卖新闻、日本NHK、日本共同社、东京新闻、香港有线电视、香港明报等。
新华社沈阳7月14日电，7月13日，因病保外就医的辽宁省锦州监狱服刑人员刘晓波，因多脏器功能衰竭死亡。当日23时，中国医科大学附属第一医院举行新闻发布会，通报刘晓波诊疗情况。
据刘晓波主治医生、附属第一医院肿瘤内科主任刘云鹏教授介绍，2017年5月31日，刘晓波经体检发现肝脏可疑肿物。6月6日，附属第一医院应邀派出相关科室专家赴锦州监狱为其进行第一次会诊，初步诊断为肝脏占位病变。6月7日，患者转至附属第一医院，经专家组会诊初步诊断为肝脏恶性肿瘤可能性大。6月8日，附属第一医院为刘晓波进行肝脏肿瘤穿刺活检，病理回报显示为低分化型肝细胞癌。附属第一医院在保肝、支持和对症治疗的同时，邀请北京的6位肝胆外科和病理科国内相关领域著名专家，与附属第一医院专家组对刘晓波进行第一次联合会诊，明确诊断为低分化型肝细胞癌，并伴有全身多处转移，已属肝癌晚期。
据介绍，经专家组联合会诊，患者不适合进行手术、介入、放疗和化疗等治疗，专家组建议进行肿瘤的药物治疗。诊疗期间，院方在按照专家组制定的医疗方案进行治疗的同时，又多次邀请国内知名肿瘤专家进行会诊，调整完善医疗方案，并于7月8日邀请德国海德堡大学医学院外科系主任马库斯·布奇勒教授及美国MD安德森癌症中心放疗科约瑟夫·赫尔曼教授来医院，与专家组进行国际会诊，并根据会诊意见，采取医疗救治措施。
7月12日，刘晓波病情进行性加重，存在肾功能衰竭、亚急性肝功能衰竭、呼吸功能衰竭、自发性腹膜炎、感染性休克、不全肠梗阻、弥漫性血管内凝血等多种症状。经过抗感染治疗、持续血液净化治疗，腹腔多处引流，胃肠减压，镇痛及其他器官支持治疗，患者肝功能持续性恶化，合并弥漫性血管凝血。患者呼吸功能衰竭，经高流量吸氧呼吸功能无明显改善，需要气管插管机械通气维持生命，向患者家属交代气管插管的必要性，家属拒绝气管插管。
7月13日，经多方救治无效，刘晓波临床死亡。
刘云鹏教授指出，自刘晓波入院以来，医院进行了全力抢救，共组织院内专家会诊25次，国内专家与中国医大一院专家联合会诊5次，国际会诊1次，向家属作病情交待23次。
新闻发布会上，刘云鹏教授和附属第一医院肿瘤内科医生滕月娥教授还回答了中外记者提问。
当有记者问到患者病情为什么这么晚才发现，刘云鹏教授指出，低分化型肝细胞癌恶性度高，发病初期隐秘，早期很难发现，绝大多数发现都是晚期，而且病情进展迅速，高分化型肝细胞癌是按月发展，而低分化型肝细胞癌则是按周发展。
对于有记者提出患者出国治疗的问题，刘云鹏教授指出，由于患者病情进展迅速，出现血压下降、腹腔感染、急性肾功不全等症状，肝癌被膜下出血非常容易出现肝破裂，并且出现重症腹膜炎，已进入危重状态，情况十分凶险，随时有可能进入手术室抢救，不宜移动。美、德专家也对院方救治情况给予了高度评价，认为患者迄今为止接受了高水平治疗，他们自己的国家对这一病情的治疗并不好于中国。
发布会上，院方还介绍，患者临终前，患者妻子及多位亲属均在场。患者家属对院方医护人员的全力救治表示非常感谢。
新华社北京7月14日电，外交部发言人耿爽14日在答记者问时表示，中方敦促有关国家切实尊重中国的司法主权，不得利用刘晓波案干涉中国内政。
有记者问：据媒体报道，个别外国官员就刘晓波病亡妄加评论，中方对此有何回应？
耿爽表示，刘晓波是因触犯中国法律而被判刑的罪犯。刘被诊断患有肝癌后，中国有关部门和医疗机构根据法律规定，并从人道主义出发，为其提供了全力医治。
耿爽说，中国是法治国家。对刘晓波案的处理纯属中国内政，外国无权说三道四。我们敦促有关国家切实尊重中国的司法主权，不得利用上述个案干涉中国内政。
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