新加坡Grab获得软银和滴滴出行20亿美元投资

据道琼斯报道，优步在东南亚最大的竞争对手GrabTaxi Holdings Pte将获得一笔巨额资金注入，可能帮助其在东南亚地区与优步抗衡。
知情人士称，这家位于新加坡的公司将从日本软银集团股份有限公司和中国叫车公司滴滴出行科技有限公司筹集至多20亿美元。
交易可能于未来几周完成，对Grab的估值超过50亿美元，该公司将成为这一地区估值最高的初创公司。Grab于2012年成立，在七个国家的65座城市运营。
Grab发言人称，该公司对任何市场传言或猜测不予置评。软银发言人和滴滴出行发言人均不予置评。
Grab之前的投资者包括风投基金纪源资本和中国投资基金高瓴资本集团。该公司最近一次宣布融资是在去年，当时该公司在软银牵头的一轮融资中筹集了7.5亿美元。
据移动应用分析公司App Annie称，Grab和优步通常都不披露用户数量，但在很多东南亚市场Grab的应用比优步更受欢迎。在东南亚地区，Grab比优步在更多的城市提供专车、出租车、摩托车和拼车预订服务。
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