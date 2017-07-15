中国海军舰艇编队在地中海进行实弹演练

美媒称，中国国防部14日称，在前往波罗的海同俄罗斯海军举行联合演习途中，中国人民解放军海军的一支小型舰队在地中海进行了一次“淬炼官兵战斗技能”的实弹演练。
据美国外交学者网站7月13日报道，国防部新闻稿援引中国海军一艘导弹驱逐舰舰长的话说，此次行动目的是提高打击小目标的技能。《中国日报》援引国防部新闻稿报道称，这些舰艇对海上目标进行了几轮射击，舰员们在演习中还使用小型武器打击附近目标。
报道称，这支舰队由052D型“旅洋”Ⅲ级导弹驱逐舰合肥舰、054A型“江凯”Ⅱ级导弹护卫舰运城舰和903A型综合补给舰骆马湖舰组成。这些舰艇属于南海舰队，于6月18日由位于海南三亚的母港出发。
成功完成演练后，这些舰艇继续驶向波罗的海，在那里，它们将参加每年一度的中俄海上联合军演。
报道称，去年，在“海上联合-2016”演习中，中俄两国海军在中国广东省附近的南中国海举行了一次为期8天的联合海军演习。两国海军自2005年以来已经进行多次联合海军演习，中国在2012年首次担任海上联合演习的东道国。
《中国日报》援引中国国防部的话说，今年的中俄联合海军演习有望改善两国海军在海上联合防御行动方面的协调。去年的演习首次包括了联合立体夺控岛礁的演练。
另外一支由三艘军舰组成的中国海军舰队，当前也正在地中海航行。这支舰队正对20多个国家进行“友好访问”，7月11日抵达了意大利奇维塔韦基亚港进行到港停靠。
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