特朗普马克龙再握手　淡化分歧求同存异

应法国总统马克龙之邀，美国总统特朗普13日抵达法国，开启36小时的首访之旅。亲临《巴黎协定》签订的城市巴黎，直面怎么都绕不开的气候变化话题，特朗普会怎么说？在其他领域，双方又如何重新定义跨大西洋关系？
【新闻事实】
马克龙与特朗普13日在巴黎会谈。在会谈之后举行的联合新闻发布会上，马克龙承认双方在全球气候治理上双方存在分歧，但并未直接批评特朗普。
对美国宣布退出《巴黎协定》，马克龙表示“尊重特朗普总统的决定”，但不赞同其对这一重要气候协定的解读，希望未来与美方就应对气候变化问题进行商讨。他说，将继续坚定支持按部就班落实《巴黎协定》的各项内容。
两国领导人均表示，分歧不影响双方在其他重要国际问题上的沟通与合作。法美将继续在叙利亚和平进程方面加强合作，建议成立新的联络小组，在联合国框架下有效推进中东地区特别是叙利亚的和平进程，制定具有包容性的政治路线图。
【深度分析】
特朗普上台后，气候变化问题成为美欧之间的一大分歧点。今年6月1日，特朗普宣布，美国将退出《巴黎协定》，称该协定给美国带来“苛刻的财政和经济负担”。在近期的七国集团峰会、G20汉堡峰会等场合，美欧在这方面的分歧十分显著。
分析人士认为，“美国优先”是特朗普政府的既定政策，在客观上必然忽视他国利益，导致美国外交政策偏离国际合作的全球治理模式，进而影响美欧关系。
但马克龙并未纠结在这一问题上，在13日的联合新闻发布会上，除了少数无法回避的问题，他小心避免强调美欧分歧。用《华盛顿邮报》的话说，他和特朗普13日的活动充满了向外界表示两人亲密关系的安排和“在求同方面的共同努力”。在经历了一开始的不适应之后，美欧关系也逐渐走上“求同存异”的轨道。
【第一评论】
在经历了特朗普首访欧洲与传统盟友的不欢而散，以及《巴黎协定》“退群”后，欧洲舆论哗然。“美国挑衅世界”“再见，美国”的论调不绝于耳。
而今，特朗普来到《巴黎协定》诞生地巴黎，但“再见巴黎”的立场没有松动。尽管他在新闻发布会上说，关于协定，未来可能会有一些新进展，但评论界普遍认为这只是“客气话”。
自冷战以来，跨大西洋关系的天平上，欧洲是美国“小兄弟”的角色几无变化。除了在气候变化、经贸等具体问题上扯皮外，欧美总归还是一家人，争斗也属于“兄弟之争”，出不了大的幺蛾子。
美欧关系走向何处？小吵不大闹是主线，欧洲人拿阴晴不定的美国没办法，舆论顶多过过嘴瘾。当天太热了，欧洲人也只能默默地打开空调，对拂袖而去的美国没辙。
【背景链接】
这次访问是特朗普当选美国总统后首次访法。按照此前官方公布的日程，特朗普将于14日受邀出席在巴黎举行的法国国庆阅兵仪式，同时纪念美军参加第一次世界大战100周年。
马克龙在其竞选期间对特朗普的保护主义政策多有批评。在特朗普宣布美国将退出《巴黎协定》后，马克龙称美国退出是“对地球未来犯下的一个错误”，并重申法国不会放弃应对气候变化的斗争。
2015年12月，《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方在巴黎气候变化大会上达成《巴黎协定》。2016年11月，《巴黎协定》正式生效。这是继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议，为2020年后全球应对气候变化行动作出了安排。
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