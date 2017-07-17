菲或加强南沙油气开采：欲试探中国底线 恐难实现

外媒称，南海局势可能急剧升温，菲律宾计划在南沙群岛水域进行油气开采。
据俄罗斯《报纸报》网站7月15日援引路透社报道，菲律宾能源部能源开发局局长伊斯梅尔·奥坎波表示，菲方可能在“今年12月之前大幅加强”在南海礼乐滩的活动。
报道称，学术界认为礼乐滩蕴藏着丰富的油气资源。奥坎波表示，礼乐滩附近有超过20块油气田，今年12月前可能对这些油气田的开采权进行招标。
报道称，数年前当马尼拉决定开发礼乐滩时，中菲两国关系曾急剧恶化。礼乐滩油气开发工作于2014年冻结。近期中菲两国关系开始好转。新的开发计划可能引发新一轮的关系紧张。
据美国消费者新闻与商业频道报道，梅普尔克罗夫特咨询公司分析师欧弗拉西娅·泰勒认为，菲方此举可能导致中国不满。她说：“马尼拉想法很美，但这些希望可能被中国摧毁。看到越南开始开发争议领土且中国尚未大规模进驻后，马尼拉正在试探可被允许的边界。”
但俄罗斯有专家相信，两国关系不会急剧恶化，两国不会开战。俄高等经济学院世界经济系副教授彼得·莫济阿斯认为，菲律宾在争议水域恢复开采的决定未必导致军事冲突。近9个月来，马尼拉与北京的关系明显好转。莫济阿斯说：“杜特尔特采取了一系列举措以缓解局势并降低双方对抗温度。”
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