中欧联盟将助世界走向多极化

西班牙中国政策观察网站7月15日刊发鲁文·劳费尔的文章《中国在欧洲：战略推进、结盟、霸权》称，欧盟是中国第一大贸易伙伴，中国致力于同欧盟结成战略联盟。现在，金融危机依然存在，英国放弃欧盟后，中德关系成为能够与美国在经济政治上展开竞争的核心力量。
中国倡议和欧盟发展多方对接
文章称，近几年，中国不断加强与欧盟的贸易、金融和政治联系，已经成为欧盟的第二大贸易伙伴。从2004年至2014年，中欧双方之间的贸易额增长了将近3倍，2016年双边贸易额超过4000亿欧元。同年中国成为德国的第一大贸易伙伴。2015年6月，欧盟萌发了将欧洲战略投资基金对接中国“一带一路”倡议的想法。同年欧盟的一些大国成为亚洲基础设施投资银行的创始成员国。欧盟也成为中国对外直接投资的第二大接收方。
文章称，在世界经济和欧盟经济衰弱疲软之际，中国连接欧亚、加强基础设施建设和互联互通的“一带一路”倡议吸引着欧盟国家的参与。中国领导人利用这个时机加强中国在欧盟的经济和政治影响力，提出了“全球化”、“开放”和“互利共赢”等理念，同时投入巨资在东欧和西欧国家收购战略企业。
文章称，中国领导人2013年提出“一带一路”倡议时，中欧货运班列还只有17趟，到2016年这个数字已经增加至1702趟，4年内增长了100倍。其间修建了51条铁路，将28个欧洲城市与27个中国城市连接在一起。
文章称，中国通过“一带一路”倡议让欧盟获得巨大利益，引领欧盟经济和世界经济向前进。
新影响力轴心将确定新秩序
文章称，中国的“一带一路”倡议辐射出的广泛经济和地缘政治影响无疑将会吸引整个欧洲的政府、投资者和企业家加入其中。
最新的里程碑事件是在符拉迪沃斯托克召开的东方经济论坛，它得到了俄罗斯、中国、日本和韩国的参与，后两个国家是美国在该地区的战略伙伴。
文章称，从欧洲方面来看，客观上促成这个联盟形成的努力可追溯到至少20年前。中国现在正在加强与欧盟领导国家德国的关系，北京立志打造一个新的影响力轴心，推动世界经济发展，同时为自己打开道路，在特朗普时代抵抗美国的扩张。中国总理访问德国时，对英国脱欧表示强烈担忧，同时表示中国坚决支持欧洲一体化，并且认为中国与德国之间的贸易合作和投资自由化对于共同拯救当前国际体制和秩序是非常必要的。
研究显示，2016年流入欧洲的中国资本达到400亿美元左右，比2015年增长77%，其中将近三分之一的投资进入德国，用于收购先进技术工业公司。欧洲工业仍然能够与中国出口产品竞争，但显然已经不具备在中国投资的能力。
文章称，无论如何，虽然担心中国企业的竞争力，中德战略联合在政治方面看似已经成为一体。在2017年2月波恩召开的G20外长会上，中德外长强调将继续加强两国在世界政治动荡时期的战略一体化伙伴关系。
欧盟的另一个成员或者说前成员英国，也是中国国企和私企争相投资的大目标。同时，中国还在加强与法国和意大利的联系。在中国进入欧洲大陆的过程中，它与中东欧国家的关系可作为特殊的篇章。从2012年开始，中国与这些国家开展“16+1”论坛，它们是“一带一路”倡议走向西欧强国的敲门砖，其中希腊在中国进军欧洲的战略中发挥了特别的作用。
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