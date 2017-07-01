中新关系面临新的调整期

一些外交观察人士也许认为，最近的两次高层会晤——中国国务院总理李克强与新加坡副总理尚达曼在大连夏季达沃斯世界经济论坛期间的会晤，以及中国国家主席习近平与新加坡总理李显龙在德国汉堡二十国集团领导人峰会前的会晤——是中新关系在过去一年的一系列外交摩擦后出现改善的迹象。
但我对事态发展持较为谨慎的态度。尽管有着40年的友情和在该地区罕见的“特殊关系”，中新两国关系的未来看上去仍不稳定。
最好把中华人民共和国建立以来的中新关系分为三个历史时期一一毛泽东时期、李光耀时期和刚刚开始的“后李光耀”时期。
从1949年到1976年毛泽东逝世，在中新关系中激进的共产车义大国与坚定的资本主义小国之间存在不同程度的敌意。中国官方媒体曾指责李光耀是亚洲的“英美帝国主义走狗”。
但后来，李光耀在1976年对北京的历史性访问和中国领号人邓小平在1978年对新加坡的回访标志着一段和睦时期的到来，而且一直持续到2015年新加坡国父逝世。
北京当时有很多理由将新加坡和李光耀视为真正的朋友。
首先，新加坡与和它在亚洲地位相当的香港、台湾、韩国及曰本一道，在邓小平对外开放政策所取得的成功中发挥了重要作用，引领了对中国的外国直接投资。
其次，新加坡在推动中国与西方、持别是美国发展关系方面发挥了特殊作用。
第三，李光耀在促成台湾海峡两岸的协议方面发挥了独一无二的作用。这个城市国家举办了 1993年的汪辜会谈一一两岸自1949年以来的高层次对话——和2015年习近平与时任台湾领导人马英九之间的历史性会晤。
第四，北京一直在从新加坡的快速经济发展和严格政治管控中吸取灵感，将它视为自身发展的一个榜样。
中国的民族主义领导人认为，李光耀的儒家思想诉求和他拒绝西方式自由民主的“亚洲价值观”对北京起到了进一步正名的作用。
然而，这种价值观正在逐渐褪色。北京放弃了支持美国在该地区大量驻军以便自己能够专注于经济发展的长期政策。中国重新定义自身地位的外交政策，正在挑战美国在亚洲长达70年的话语权和主导地位。
现在，中国的地缘政治考量与新加坡的长期政策相矛盾，包括新加坡与台湾的密切军事关系、它对于东南亚国家联盟发出一致声音的愿望、它所奉行的南中国海“航行自由”政策、它的亲美国外交和接受美国驻军等。
当这个城市国家走在世界上最强的两个国家之间的地缘政治钢丝上时，中新关系将很难维持稳定。
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