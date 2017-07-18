日本出台新型贸易保险 推动日本基础设施出口

日媒称，由日本政府全额出资的保险企业日本贸易保险公司（NEXI）将引入一种新的贸易保险。新兴国家向日本企业招标基础设施建设项目，为了支付首笔保险费而向日本银行等机构的借款也将成为保险对象。
据日本《读卖新闻》7月15日报道，此举可以达到防止日本企业以新兴国家付不起保险费为由放弃竞标的效果。日本政府打算以这一举措来扩大日本基础设施出口。
新兴国家企业向日本企业招标基础设施建设项目，先要向NEXI支付保险费。如果新兴国家企业支付保险费，中标的日本企业在难以收到新兴国家工程款时，可以从NEXI领取贸易保险。据说，没有保险而竞标的日本企业数量几乎是零。实际上，在中亚和非洲等资金缺乏的国家，有时因难以筹措到数十亿日元的保险费而放弃向日本企业招标的情况很多。
因此，新的贸易保险将新兴国家为支付保险费而从日本银行的贷款也列为保险对象。这一机制是在新兴国家偿还出现问题时，为收不回贷款的日本银行弥补损失。因此，新兴国家比较容易利用银行贷款来筹措保险费，向日本企业招标的障碍也将消除。
预计三菱重工业公司和三菱商事公司在乌兹别克斯坦承建的肥料生产项目将是首个新的贸易保险对象。乌兹别克斯坦支付的数十亿日元的保险费将成为对象。
在日本出口基础设施方面，包括贸易保险的保险费在内，新兴国家负担的初期昂贵费用此前一直是个瓶颈。
在2015年印度尼西亚高铁建设项目招标中，日本败给了提出印尼政府零负担方案的中国。
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