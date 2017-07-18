日本防务预算超5万亿日元创新高：意在牵制中朝

日媒称，日本防卫省准备在2018年度（2018年4月至2019年3月）预算的概算要求中计入超过5万亿日元（100日元约合6.01元人民币——本网注）预算申请。这是防卫省连续4年申报预算额超过5万亿日元，申报预算数额创下历史新高。防卫预算年度重点是应对推进核导开发的“朝鲜威胁”，加强面向中国的离岛防卫。防卫省将着手下一代雷达的开发，以应对中国和俄罗斯大力开发的不易探测的最新式隐形战机。
据《日本经济新闻》7月17日报道称，防卫省将在8月底之前敲定详细内容。
报道称，在2018年度的概算要求中，应对朝鲜被定位为紧迫的课题，日美联合构建弹道导弹拦截体系等将被作为支柱。为了加快对引进陆基“宙斯盾”系统的调研，2018年度防卫预算将在2017年度预算基础上，进一步增加研究调查费金额。
防卫省还将申请增加预算，用于应对中国的海洋活动。防卫省将在明年3月前，成立负责离岛作战的水陆机动团。下年度还将加快采购可向离岛运送部队的“鱼鹰”倾转旋翼运输机等。此外，防卫省还将申请引入可从上空攻击远处地面敌人的空对地导弹所需要的费用。
关于海上防卫主力护卫舰，防卫省将引入两艘比原来尺寸小、建造费用降低30%且具备扫雷能力的新型护卫舰。因为需要应对东海动向，警戒朝鲜弹道导弹，在索马里打击海盗，护卫舰的任务越来越繁重。
报道称，由于中俄两国正在大力提高隐形战机的能力，防卫省准备开发电波信息收集能力得到提升的新一代雷达。雷达将通过采用非固定式，能以车辆运输的类型，可根据威胁灵活部署。防卫省计划自下年度起，用5年时间进行开发，力争10年后部署。
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