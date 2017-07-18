中国昔日工厂正变身艺术园区 外媒:用创意产业擦亮"锈带"

外媒称，昔日的厂区被清理成“绿色园区”，利用低廉租金、新潮休闲、文化设施和工业别致设计来吸引高科技和创意产业公司。
据英国《金融时报》网站7月12日报道，重庆石棉厂门口附近悬挂着一张宣传画，上面是一名高大魁梧的工人号召大家“努力把我国建设成为一个现代化的社会主义强国”。
如今，这幅画与大茶壶和滴水龙头雕塑一起，为重庆最新的时尚工业艺术空间烘托气氛。
报道称，位于中国西南部的重庆市曾经是工业中心，重庆石棉厂曾经在地处重庆郊区的大渡口区扮演中心角色。但自2014年以来，该厂发生了巨大变化。
原来的厂房里入驻了许多时尚画廊和咖啡馆，这里被重新命名为“艺度创·文化创意园”，相关宣传材料推出的激动人心的新口号是：“加强创意产业，向休闲文化产业转型！”
报道认为，“艺度创”象征着中国经济发展进入了新的阶段。全国各地正在关闭受困于产能过剩和环保问题的重工业企业，或将其迁出市区，以便为服务业和消费产业让路。
在许多情况下，昔日的工厂被清理成旨在吸引更为环保的知识产业的“绿色园区”，利用低价租金、新潮休闲和文化设施以及大量的工业别致设计来吸引高科技和创意产业公司。
报道称，在大渡口区，曾经是该区就业和纳税大户的一家钢厂因环保原因而被迁往市外，但咖啡馆和手工皂销售商店尚未弥补该厂搬迁后留下的经济“缺口”。世界银行经济学家约翰·利特瓦克正在大渡口区领导一个财务重组项目，旨在控制支出，并让预算更加透明。在他看来，这种突然告别工业化的转型相对有些极端，但它正是“中国当前从产能过剩的制造业转向更绿色增长、服务业和消费的再平衡努力的特点。”
自开园以来，原石棉厂厂区吸引了34家企业入驻，据其网站介绍，其目标是吸引150家企业。
在厂区一个昔日的车库里开咖啡馆的王女士说：“当地政府希望知识企业搬到这里来，而创意人员需要这样的地方来娱乐。”她说，艺度创位于重庆郊区，这意味着她这样的企业服务于目前基本上还不存在的客户群。她为一些主顾倒了咖啡，然后说道：“这里整体的文化和教育水平非常低，这是激励我的地方。”
报道称，在中国，从工厂向艺术-波希米亚式空间的转变，始于上世纪90年代中期北京某工厂被改造为如今众所周知的798艺术区。王女士表示：“大家都把798当作样板，”她说，重庆已有多个类似的创意园，它们之所以具有吸引力，一定程度上是因为头年免租金的待遇。
但北京大学文化产业研究院副院长陈少峰表示，目前很多“文化产业园的商业模式主要基于办公场所出租和利用实体空间。它们大部分都需要升级，使它们作为地方经济体系的一部分蓬勃发展”。
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