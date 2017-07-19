重奖让中国科研论文数量激增

外媒称，在科研论文方面，中国正在世界科学舞台上迅速崛起。
香港《南华早报》网站7月28日报道称，据一项由大量科学和医学期刊——包括《自然》杂志在内——的出版机构编制的指数显示，中国在过去4年向世界顶级科学期刊的论文投稿情况改善最多国家的排名榜上名列第一。
报道称，在2012年至2015年高质量科研方面实现最迅速增长的全世界排名靠前的100家科研机构中，有40家来自中国。根据“《自然》杂志2016新星指数”，在这40家中国科研机构中，有24家的科研论文产量增长了至少一半。中国在该指数跟踪的4个研究领域——物理学、化学、生命科学和地球与环境——中的论文投稿量增长方面居领先地位。
该“新星指数”是“《自然》杂志指数”的一项副产品。后者跟踪向由科学家评选出的68家顶级期刊投稿的全世界8000家科研机构的作者。与“《自然》杂志指数”按年对科研机构的投稿情况进行排名不同，“新星指数”对为期4年内的投稿情况进行排名，以便弄清哪些机构是科研方面的新兴力量。
报道称，中国科学院的高质量科研论文产量是这份名单上增长幅度最大的，紧随其后的是北京大学和南京大学。美国著名的航天机构美国航天局在这份名单上排第92名。
“《自然》杂志指数”的创始人戴维·斯温班克斯说：“从2005年起，我们看到中国科研机构对于在顶级学术期刊上发表论文的政策有了明显改变。”他补充说，从国外回归的中国科学家也促进了论文发表的增加。
官方数字显示，中国2015年在研发方面投入了1.4万亿元人民币，即GDP的2.1％，并且拥有370多万全职科研人员。
报道称，“《自然》杂志2016新星指数”特别指出，在2015年崛起的中国科研机构中有一家是上海华东师范大学，该校自2012年以来向顶级科学期刊的投稿增加了一倍，2015年的总排名上升到了142位。该指数的编制者称，这是由于这所大学在2011年与纽约大学合作成立了上海纽约大学。
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