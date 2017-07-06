印总理首访以色列将签军购大单

西班牙媒体称，印度开国总理尼赫鲁1947年曾命令该国驻联合国大使就联合国分治方案投反对票，反对将巴勒斯坦地区分为两个国家。在中东地区一向采取谨慎态度的印度直到1992年才和以色列正式建交。几十年过去了，印度总理莫迪在7月4日成为印度史上首位正式访问以色列的总理。
据西班牙《国家报》网站7月4日报道，为期三天的访问将以双方签下大手笔军购订单为主要内容。莫迪2014年上台之后，印度军购频现大单。以色列国有企业以色列航空航天工业公司4月曾与印度军队签署一项价值16亿美元的合同，向印度出售导弹和无人机。根据新德里提出的贸易合作模式，这些武器将由当地企业组装。该公司还在5月签署了一项价值6.3亿美元的协议，向印度海军提供巴拉克防空导弹。据以色列《国土报》报道，莫迪在访问以色列期间还将签署价值5亿美元的合同，向以方购买“长钉”反坦克导弹。
报道称，莫迪不久前刚刚访问美国，这么快就访问以色列，表明他希望继续拉近印度与西方之间的关系，以求结成同盟。
据西班牙《国家报》报道，以色列方面给予莫迪最高级别的外交礼遇，内塔尼亚胡亲自到机场迎接，并将在大部分行程中陪伴莫迪，这是只有像美国总统特朗普这样最重要的来宾才能享受的待遇。外国领导人通常会在访问以色列的同时造访巴勒斯坦，但莫迪此行却放弃了与巴勒斯坦领导人阿巴斯的会晤。不过两个月前莫迪曾在新德里接待到访的阿巴斯。
报道称，目前以色列已经成为印度的第三大武器供应国，仅次于美国和俄罗斯。内塔尼亚胡3日在内阁会议上表示，莫迪此访将巩固两国友谊，是一次具有历史意义的访问。他还强调，两国之间的合作将扩展到各个领域，例如安全、农业和能源领域。
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