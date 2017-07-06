全球货币紧缩或对中国有利 资本或将回流

港媒称，随着中国继续采取措施控制信贷规模扩大的步伐，全球投资者可能不得不准备面对情况发生很大变化的环境。然而许多人可能不会想到，中国自身可能会从全球货币紧缩的环境中受益。
香港《南华早报》网站7月4日文章，随着全球主要央行如今似乎有意发布新阶段的货币政策指导意见，投资者们可能需要学习适应新剧本。最近几天，加拿大银行、英格兰银行和欧洲中央银行都在准备采取某种程度的货币紧缩政策。债券收益上升，而货币汇率也随之发生变化。
据国际金融协会估计，去年全球债务增加了5000亿美元，达到创纪录的217万亿美元，相当于世界年经济产出的327%。在这种情况下如果全球金融环境紧缩，中国当然也可能受害。
国际金融协会认为，全球债务飙升很大程度上要归因于中国高达2万亿美元的债务增长。因此如果全球金融环境进一步趋紧，中国的名义外币债务成本将上升。
但由于中国外币债务中大部分是美元债务，如果事实证明欧洲央行的政策紧缩开始推动范围更大的货币市场动作，届时可能情况会更加复杂。
至于美国的金融环境，德意志银行早已总结称，市场可能认为美联储将暂停加息，除非美国的通货膨胀加速（目前没有迹象显示会出现这种情况）。这家德国银行认为，随着欧洲央行等其他央行开启紧缩周期，美元可能会进一步走弱。
就其实质而言，欧元相对美元走强将导致人民币对欧元走弱，除非人民币本身对美元汇率的升值速度更快。
事实上，随着欧元在上周对美元走强，人民币对欧元一度走弱，但在北京的支持下，人民币对美元汇率保持了稳定。
如果这种情况持续，中国面向欧元区的出口商将通过货币渠道获得一定竞争优势，而较低的美元对人民币汇率将缓解以美元计价的债务成本，能以更少的人民币兑换此前同等数额的美元。
此外，如果美国股市真像圣弗朗西斯科联邦储备银行负责人约翰·威廉斯所说的那样“似乎已经处于强弩之末”的话，那么有一个问题是资金撤离美股后可以投向何方。如果这些资金进入美国债券市场，就将推高债券价格，导致收益下降。美国债务成本可能也会减轻。
然而如果资金不得不留在股市，那么它们可能会流向海外市场。随着MSCI新兴市场指数现在向以人民币计价的中国A股敞开大门，其中一部分资金可能流向中国，并一路推高对人民币的需求。资本可能向中国回流。
近年来，当欧洲央行和日本银行继续扩大资产负债表时，美联储则通过金融政策紧缩让美元受益匪浅。美元的普遍强势推动其他央行，包括中国央行，动用外汇储备遏制本土货币贬值的步伐。
如果情况出现反转，欧洲央行等央行追随美联储实施紧缩政策，导致美元贬值，那么中国等国的货币可能对美元将变得强势或保持稳定，从而甚至可能有放松货币政策的余地。当地债券价格可能上升而收益下降。
对于中国尤其如此，随着“债券通”的推出，外资可以利用香港作为跳板进入内地规模达9.3万亿美元的债券市场，人民币资本流动可能呈指数级增长，因为目前国际投资者拥有的人民币资产不到总数的2%。大量新资本涌入中国的景象可能再现。
全球主要央行似乎正在编写新剧本。至于投资者会认为这是一个莎士比亚式的悲剧，还是皆大欢喜的喜剧，还有待观察。然而从中国的角度看，只要结果好，那么一切都好。
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