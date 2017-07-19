老公变女人 新加坡判“同性婚姻”无效

新加坡一对夫妻的丈夫进行变性手术，两人便成了违反新加坡法律的同性伴侣，遭当局判婚姻关系无效。
法新社引述海峡时报报道，这对伴侣在2015年以男性和女性的身份结婚，丈夫做了变性手术，将身份证的性别栏更改为“女”，但当两人打算购买政府组屋时碰到了麻烦。
新加坡夫妻首购政府组屋可获得国家补助，购买组屋时必须通知当局。经过数个月后，他们的婚姻便被宣告无效，两人因此无法依法购买政府组屋。
新加坡婚姻注册局（Registry of Marriages Singapore）引援国家法律，夫妻是一男一女的结合，并且在婚姻中保持男、女身份。
新加坡女同志咨询网站“Syaoni”的共同创办人Jean Chong向法新社表示，家庭以不同的形式组成，“政策必须跟得上社会现实”。
尽管外界要求政府变革，新加坡总理李显龙仍表示社会风气保守，国家还没准备好接受同性婚姻。
报道特别提及，台湾司法院今年5月的释宪结果支持同行婚姻，台湾有望成为亚洲第一个同性结褵之地。（新闻来源：自由时报 示意图：路透社）
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