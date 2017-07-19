新加坡男子用弹弓对汽车连射九颗钢珠

新加坡一名49岁的男子，因为本月早些时候于新加坡兀兰组屋区，对两辆汽车发射金属弹珠，今早被捕。
事件发生在7月1日早上7点15分，地点在兀兰六道762座组屋底层。当时，一列新婚迎亲车前来迎亲，但其中两辆伴郎车遭到九颗钢珠袭击。射出的金属弹珠打碎了汽车的后车玻璃。
事件导致警方立即出动，封锁现场展开调查。当时，新加坡的晚间报纸报道称，汽车被气枪射出的弹珠击中。
经过近3周的调查，警方今早逮捕了上述男子。名叫陈举松的男子是在兀兰圈被捕的。
下午，警方将陈举松带回他居住的组屋，兀兰六道大牌764A五楼，进行现场重建。陈嫌被拷，低头不语。
据报道，警方在陈嫌住处起获了一支弹弓，和2包钢珠，1包塑胶弹。1捆弹弓皮筋，和一个用来作设计目标的玩具坦克。据信，陈嫌是在住家的窗口，用弹弓对两辆汽车射出钢珠，打碎了汽车后挡风玻璃和车框。
据邻居说，陈嫌和妻子及一名10岁的女儿居住在一起，他失业六年，一直在家里。邻居说，陈嫌人不错。
邻居说，她当时并不知道发生什么事，后来丈夫告诉她后，她下楼去看看，但没想到是陈嫌。
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