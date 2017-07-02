前李光耀私人秘书：李光耀不会希望家庭争端变成公开吵架伤害新加坡

新加坡讯，针对李光耀子女的争吵，前李光耀首席私人秘书、现任新加坡高级政务部长徐方达在脸书（Facebook）上发表看法时说，李光耀将不会希望家庭争端变成公开吵架，伤害到新加坡的国际地位。
徐方达还说，李光耀不会希望这种针对政府领导人和政府机构的无根据的指称，破坏李光耀亲自创造的这个体制的信心。
徐方达曾在2008-2011年间担任李光耀的首席私人秘书。
徐方达说，看到过去两个星期发生的事，深感悲伤，尤其是当他想到这会给李光耀夫妇带来的痛苦。
他写道：“这种野蛮的指称已经伤害了新加坡的声誉，这是李光耀毕生打造的。”
徐方达指的是，李光耀子女之间因为是否拆除李光耀故居的争议。
李光耀的女儿李玮玲和小儿子李显扬，希望遵循李光耀的遗嘱，拆除李光耀故居。两人并指其兄李显龙为了自己的政治利益而希望而保护这栋房子，但李显龙澄清，作为儿子，支持父亲拆除房子的遗愿。
但李显龙的妹妹和弟弟坚称，李显龙在李光耀故居的问题上滥用职权。
星期一，李显龙将在国会上处理这些指控。
徐方达说，在担任李光耀首席私人秘书期间认识了李玮玲，两人还成了朋友。
“玮玲是我尊敬的人，她有强烈的观点，有时可能很率直，但她很善良，真正关心她周围的人。”
“我不相信玮玲故意导致国家受伤害，所以我一再问自己，为什么她要这么做，她是被误导了吗？”
徐方达指出，李光耀总是将国家利益放在个人之上，相信依法办事，没有人能够凌驾法律。
他说，李光耀会首先坚持法律必须平等地应用于自己的遗嘱上，自己的房子和所有其他新加坡人的一样，毋庸置疑，李光耀要他在政府里的继任者继续坚持这样的体制和价值，他不会要自己的家人有特殊的待遇。
徐方达也指出，李显扬说自己是努力履行父亲遗愿的人。
他说，新加坡是李光耀一生的激情，也是他的遗产。李光耀将不会希望家庭争端变成公开吵架，伤害到新加坡的国际地位。李光耀不会希望这种针对政府领导人和政府机构的无根据的指称，破坏李光耀亲自创造的这个体制的信心。
“如果我的前老板还在世，我想他会要求每个人视新加坡为优先，停止所有的争吵，这样就能回来运营国家，解决我们面对的实际问题，改善人民的生活。”
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