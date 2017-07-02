携程董事长：人工智能不会造成大规模失业、贫富差距恶化

人工智能的迅速发展使人们开始思考这项技术对社会发展带来的变革和影响。其中难免隐含忧虑。对此，《南华早报》观点版刊登携程董事长梁建章的一篇文章，阐述他对人工智能影响的乐观态度。
如今，人工智能的发展使人们越来越关注两个问题。其一，人工智能的应用可能导致大规模的失业；其二，人工智能可能带来贫富差距的严重恶化。
但是，在梁建章看来，这两点担忧都是没必要的，因为绝大多数服务业工作依然无法被科技所取代。
他指出，机器人要接手房屋清洁、飞机客舱服务之类的工作，至少需要三十年，也就是一代人的时间。
而到了2050年，假设目前的工作中有一半已被人工智能所取代，梁建章认为到时的生产率和工资也会翻一番。他在文章中写道，例如美国的平均年收入将在10万美元左右。收入较高者将倾向于在教育、医疗和旅游方面消费更多，而这将增加对服务的需求，从而促使新工作的创造。
另一个担忧是，人工智能的使用可能导致更严重的不平等。大型公司可以通过人工智能获得更大的利润、更高的效率。
对此，梁建章表示历史上已有许多革命性的技术突破，这些技术突破也都带来了效率和生产率的提高，但却有少数企业能利用这些发明持续的赚取利润。投资者一开始可能享受相当的利润，但是市场竞争很快便会缩小利润率。他指出，最终获益的将是消费者，而不是企业；消费者将以更实惠的价格获取更优质的服务。
人工智能需要大量数据，大公司可能比小型企业更有优势。但是，梁建章认为，在任何一个特定领域，总有许多强劲的竞争者。例如，在无人驾驶汽车领域，便有谷歌、特斯拉、优步以及多家中国企业正在争相夺取主导地位。而在具有三个或以上竞争对手的市场中，是很难保持超高利润率的。
人类是创新的核心，梁建章认为，在可预见的将来仍然会是这样。他指出，依靠计算机进行创新是件危险的事情，而且往往发挥影响的是人类的品味、偏好和道德选择。例如，在评估一首歌曲、一部电影或一个新的食谱的工作岗位上，人类将永远比机器做得更好。
有者认为，创新只涉及少数人。梁建章认为这个观点是错的。他认为，人类在创新方面一直都在投入越来越多的资源和资本，并且没有放缓的迹象。在未来，越来越多人将会愿意参与、并能够参与创造和创新。梁建章指出，人工智能赋予人类更多力量，但永远不会取代人。
对于数据科学家和酒店清洁工之间的薪酬差距日益扩大，梁建章认为这是社会福利和教育需要改善的重要内容。
他指出，从长远的角度来看，创新不仅可以解决现存问题，而且也将会解锁未来——人类对食物和住房的需求有限，但对新玩具、新故事、新游戏和未知物的兴趣是无限的。
就此，梁建章指出，如果人类没有胆量接受新技术，那么我们的文明就会受苦，而这是一个比贫富差距更为严重的问题。
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