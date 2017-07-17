中国调整国民经济核算体系 员工持股将算作收入

美媒称，中国修改了核算经济规模的方法，这是该国自2002年以来首次作出这样的调整。中国称，这是为了让本国数据更好地与国际标准接轨。
据美国《华尔街日报》网站7月14日报道，中国国家统计局14日在其网站上发表声明，公布了这一调整。3天后，该局将发布今年二季度国内生产总值（GDP）数据。
中国国务院上周批准了这一调整。国家统计局称，修订后的GDP核算框架增加了卫生核算、旅游核算和新兴经济核算等内容。新兴经济一般指高科技行业的企业或环保型企业。
国家统计局并没有说这些调整是否会反映在17日公布的GDP数据中，也没有说这些调整是否会导致历史数据被修正。
《华尔街日报》采访的经济学家预计，今年二季度中国经济同比增长6.8%，略低于一季度的6.9%。
国家统计局称，此次调整还修改了核算体系的一些基本概念和基本分类。例如，知识产权将成为非金融资产分类下的单独一项，而员工对所在企业的持股将算作其收入的一部分。
国家统计局称，这些修订内容有的已在实践中开始实施，有的因为执行起来工作量极大，目前还不完全具备实施条件。
野村证券经济学家赵扬表示，这些修订内容不太可能影响到即将发布的经济数据，但有可能反映在中长期的经济数据中。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost