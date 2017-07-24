中国游客境外消费排名世界第一

西媒称，中国与全球化智库和携程旅行网日前联合发布的《从出入境旅游看中国全球化发展》报告显示，2016年中国（不包含港澳台）游客境外消费总额达到2610亿美元，排名世界第一。
据西班牙《经济学家报》网站7月22日报道，报告指出，中国游客的海外消费总额连续12年保持两位数的增长，2016年约占全球旅游总消费额的21%。
最新调查显示，2015年中国游客境外人均消费达893美元，其中将近一半用于购物。
报道称，向中国人发放十年有效期签证的国家不断增多（包括美国、加拿大和新加坡等国），这对吸引中国游客出国旅游起了拉动作用。这些国家推行的签证政策刺激了中国游客在海外的消费，进而为世界旅游市场作出贡献。
此外，2016年1月至11月，中国航空业新辟国际航线260条，也刺激了旅游需求。与此同时，2015年中国出境游客达到1.28亿人次，同比增长9.4%，较2005年增长3倍。
报道称，中国领导人今年初表示，预计未来5年中国出境游客将达到7亿人次。
报告还显示，中国游客的旅游目的地也变得更加多元化。然而，报告同时指出，大多数中国游客出境旅游的目的地依然集中在亚洲，尤其是日本、韩国和泰国。
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