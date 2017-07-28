美联储未加息或很快启动“缩表”计划

美媒称，美国联邦储备委员会26日宣布将维持短期利率不变，并暗示可能在9月份的下次会议后启动逐步缩减庞大的资产负债表（“缩表”）的计划。
据美国《华尔街日报》网站7月26日报道，联邦公开市场委员会在一份声明中说，该委员会预计将在“相对短期”内开始缩减所持有债券的规模，但没有明确表示最近较疲软的通胀数据是否会让它改变今年再次加息的计划。
美联储官员一致投票同意，将联邦基金利率维持在1%至1.25%的区间不变。美联储今年3月和6月两次宣布加息0.25个百分点，并打算今年年内再加息0.25个百分点。很多分析人士预计，下次加息可能在12月份，在那之前美联储或将于秋季开始逐步缩减逾4万亿美元的抵押贷款支持证券和国债。
美联储26日没有加息是投资者意料之中的决定，目前，投资者正在猜测今年春季通胀率下降是否会导致美联储改变今年晚些时候再次加息的计划。据芝加哥商业交易所集团调查，截至26日早间，投资者认为，美联储9月份加息的可能性为8%，到12月份加息至少一次的可能性为52%。
美联储在为期两天的政策会议后发表的这份声明提到了近期疲软的通胀水平，但这份声明与它上月发表的声明并无显著背离。26日的声明说，通胀指标“下跌并低于2%”。声明说，就业市场“走强”，家庭开支和企业投资“继续扩张”。
美联储官员在6月份会议后公布了削减资产负债表的计划，这使市场对美联储可能着手逐步“缩表”的预期提前。今年初，投资者预期美联储在今年底或2018年初之前不会采取行动。
但这些计划现在已经准备就绪。美联储官员暗示，他们已做好提前启动“缩表”的准备，他们还会将下次加息推迟到今年较晚的时候，以便有更多时间来评估通胀数据。美联储主席珍妮特·耶伦将于9月会议后回答媒体提问，届时，她将有机会解释美联储对于是否立即宣布启动“缩表”的思考。
耶伦也有可能在下月底于杰克逊谷地举行的一年一度的经济政策研讨会上解释美联储的计划。
今年截至目前的经济表现，大体符合美联储的预期。全球经济增长得到巩固，美国一季度国内生产总值年化增长率为1.4%。美国商务部将于本周五发布二季度经济增长数据初值，一些经济学家预测，二季度年化经济增长率有望达到2.7%。
美联储于2014年底停止扩大资产负债表，但一直在对到期资产进行再投资，以维持资产负债表规模不变。
根据“缩表”计划，美联储将设置一道防护栏，每个月使预定数额的债券在到期后不再进行再投资。这一数额最初设定为每月100亿美元的较低水平，然后每三个月提高100亿美元，最终增至500亿美元。
美联储官员说，他们希望“缩表”计划能悄无声息地进行，以避免市场对启动“缩表”产生过度反应。2013年，美联储削减购债规模的决定曾引发“削减恐慌”，导致市场动荡。
目前，市场尚未对美联储“缩表”计划作出明显反应。经济学家说，这在一定程度上说明，最初的缩减步伐会很缓慢，而且美联储官员也暗示，资产负债表最终缩减后的规模依然大于危机前的水平。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost