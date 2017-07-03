日本计划2030年实现载人登月

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA)28日透露了2030年实现日本宇航员登陆月球的构想。日本将参与美国国家航空航天局(NASA)探讨推进的载人探测计划，主导推进着陆器开发。JAXA是在文部科学省的有识者会议上透露这一消息的。
国际空间站将于2024年关闭，作为后续载人航天活动，美国提出了联合推进月球探测的构想。这包括建设绕月球旋转的基地，宇航员在基地上停留并进行登陆月球等活动。
JAXA有意参与这一构想，目标是有效利用定于2019年度发射的月球探测器“ SLIM ”的相关技术，开发载人着陆器。据称，NASA方面要求日本建设作为基地构成部分的居住区。日本方面的考虑是，通过作出一系列贡献，将日本宇航员送至月球。
美国的目标是到本世纪30年代实现载人探测火星，将月球基地定位为前往火星途中的中转站。不过，据JAXA介绍，月球探测计划的总费用可达十几万亿日元（1美元约合112日元），若日本参与该计划究竟负担多大比例等问题目前尚未确定，能否实现尚不明朗。明年3月，日本将主办各国政府参与的太空领域国际会议“国际太空探索论坛”，上述问题能否取得进展备受关注。
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