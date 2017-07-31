共享单车乱象丛生如何治？电子围栏成良方

当骑行单车绿色出行逐渐成为时尚，无序停放、违规占道、人为损坏等乱象却在愈演愈烈。共享单车带来的城市管理难题，让部分城市管理者对共享单车亮起了红灯，有城市明确表态在管理办法出台前，暂时不向市场投放新的共享单车。如何规范用车，让城市出行更有序成为迫在眉睫的事情。
共享单车乱象频出需治理
近日，有报道报道，某市一位四十多岁的女性，从超市出来要骑电动车走，但周围有一圈共享单车，她推着电动车出不去，就把旁边的一辆共享单车举起来扔了出去。因共享单车停放乱象而带来的社会问题层出不穷。马路、小区乱停乱放，肆意破坏的车辆堆积成山……共享单车的野蛮生长急待治理。
电子围栏或成有效治理手段
面对共享单车频出的乱象，电子围栏正肩负起治乱的重任，多家单车品牌都在推电子围栏概念。其中，小鸣单车的电子围栏技术极受关注。5省市率先布局电子围栏，规划中的停车位超5000个，可容纳车辆超10万辆……这些真真切切的数据也让人看到小鸣单车规范市场的决心和诚意。
在与管理部门的沟通中，多地政府都非常欢迎自带行业解决方案的小鸣进驻，政府对电子围栏的强烈呼声给了小鸣单车CEO陈宇莹极大的信心。然而，目前阶段得罪用户是可以预料的，对于小鸣单车而言这是一个阵痛期，但出于城市长远管理考虑，这是值得付出的成本。
“共享单车有序才有未来，希望每个城市不要因为共享单车而混乱，希望每一个城市只因共享单车而便利，希望电子围栏能够伴随共享单车进入每一个城市。”陈宇莹在公开演讲时这样说道。（新闻来源：中国网）
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