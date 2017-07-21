选老婆就像买二手车？奥迪为在中国的恶趣味广告道歉

德国汽车品牌奥迪周三为在中国推出把选老婆跟购买二手车相提并论的性别歧视广告而道歉。奥迪在声明中表示，对该广告“深感遗憾”，并称广告是其在中国合资公司的二手车部门制作的。
奥迪表示，该广告不符合公司的价值观。新广告的剧情是这样的：
一对新婚夫妇正在举行结婚仪式，婆婆突然出现喊停，然后冲上前，当着众人的面对新娘子进行检查：捏鼻子；扯耳朵；戴上眼镜，撬开嘴巴，观察牙口……动作可以说很粗暴。
末了，婆婆用手比了一个“OK”，旁白响起：重要决定必须谨慎，官方认证才放心。
言外之意很明显，挑二手车就像挑老婆一样，整没整容自己说了不算，一定要有权威检查，同意了才行。
不说在婚姻里，是否在意整容，应当由当事人自己决定，婚礼上大闹也绝非教养之举，单单把女性物化为“二手车”这点，就足够让人恨得牙痒了。
不少西方报道称，这则广告引发中国社交媒体愤怒。奥迪在周三表示，该广告仅针对中国市场，而且已经被撤下。奥迪称，合资公司责任部门已对事件过程展开全面调查，确保今后不再发生类似事件。
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