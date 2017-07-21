中国外卖“跑赢”中国高铁

“滴滴滴”，不到一秒钟时间，电脑又发出声音，提醒新订单来了，长沙南站毛家饭店的服务员小肖分秒不停地忙了一个上午。尽管坐在空调房中，小肖和饭店另一个负责“高铁外卖”订单处理的女孩却都已汗流浃背。
这是中国铁路17日推出“高铁外卖”以来外卖提供商忙碌的第5天。据中国铁路总公司发布的消息，铁路部门在各省会及计划单列市所在地的27个主要高铁客运站，推出动车组列车互联网订餐服务，以为旅客提供更多品种、口味的餐食服务。
打开铁路互联网平台，旅客可以发现，除了肯德基、麦当劳、德克士等快餐外，沿途供餐站有多种地方美食供乘客选择：途经广州南站的旅客可订购“七十二街”的广式餐点；成都东站、重庆北站可预定“川之味”热辣川味美食；西安北站供应“大唐腾记”“飞花”等品牌的腊汁肉夹馍；太原南站则可品尝到传统的“好主妇”中原美味……
“我是在广东工作的湖南人，这次坐高铁从北京出差回广州，途经湖南吃到了家乡的红烧肉、剁椒鱼头。外卖打开时还是热乎乎的，香气四溢，感觉特别亲切，这个味道在外地很难吃得到。”高铁乘客徐先生说。
徐先生告诉记者，以往乘坐高铁时，他都会提前购买一些小吃、方便面。现在有了“高铁外卖”服务，自己就可以在旅途中足不出高铁，享受各地美食了。
在“高铁外卖”服务推出前，铁路部门给旅客提供的是冷链盒饭，其优点是方便安全，但种类较少，口味一般，有时会受到旅客的批评。
此次中国铁路总公司推出的“高铁外卖”服务，将高铁盒饭市场对外开放，在供餐领域主动引入竞争者，令许多旅客感到惊喜。
但也有不少旅客担心，高铁运行时速快，停车时间短，外卖能否追得上高铁的脚步？
广州动车组餐饮有限公司副总经理汤文告诉记者，乘客预定高铁外卖，需在开车前2个小时预定，商户接到订单后开始安排制作，在列车到站前半小时将外卖送至车站的“12306网络订餐配送中心”，配送中心再派“外卖小哥”到站台等候，列车停站后外卖将被送至餐车服务员手中。整个过程严丝合缝，各方配合之下，外卖有足够的把握“跑赢”高铁。
据了解，高铁外卖推出以来，各站的订餐量都呈快速增长之势。以长沙南站为例，17日收到订餐83单，18日近130单，21日将突破300单。
“高铁外卖是中国铁路总公司推出的服务新举措，充分满足旅客多样化、个性化的需求。我们将对送餐流程进行规范，提供信息保障，全力配合餐饮公司保证食品安全。”广铁集团长沙南站党委副书记李镁铭表示。
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