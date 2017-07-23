新加坡副总理：人的流动必须要有限制

《海峡时报》报道，新加坡副总理尚达曼表示，新加坡一直是商品和服务自由流通最坚定的倡导者之一，但对于人的流动必须有限制。
尚达曼于昨日出席德里经济会议（Delhi Economics Conclave）时，被问及新加坡为什么对希望移居新加坡的印度籍专业人士提高限制的问题。
据报道引述，尚达曼解释道，如果不对人的流动有所限制，企业的生产力就会降低，“从根本上说，它将变成一个人们没有归属感的社会”。
他说：“这不仅是因为美国的特朗普或英国的脱欧，这是全世界各地都存在的现实。”
他指出，新加坡的劳动力已有三分之一是由外国人所组成。
他认为：“在没有任何政策框架来管理和限制人们流入你的就业市场的情况下，就开放边界，这是愚笨的。这不仅仅是错误的政治，也是错误的经济学。”
今年早些时候，印度对其专业人士向新加坡的流动受到限制表示担忧，并指出该限制可能违反了两国在2005年签署的全面经济合作协定（Comprehensive Economic Cooperation Agreement）。印度希望争取让该国专业人士和银行能更容易地进入新加坡，而对该协定中条款的更新谈判也已进行了六年多。
印度国家软件与服务业公司行业协会今年早些时候也表示，进入新加坡的印度籍软件专业人员人数已“减少到微不足道”，而这让印度软件公司在新加坡的经营变得越来越困难。据该协会的总裁钱德拉塞卡（R. Chandrashekhar）估计，在新加坡的印度籍软件工作人员不足1万人。
报道指出，尚达曼昨日也与印度总理莫迪进行会面。期间讨论了新印战略伙伴关系，并同意两国今后应加强合作。两国官员将组成一个团队，以探讨数字金融的新型合作领域、以及加强两国之间的航空互通。
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