特朗普或已批准美军在南海进行更常规的巡逻

美国极右新闻网布赖特巴特20日报道，美国总统特朗普已经批准了一项计划，给予美国海军更大的自由，以在南海进行巡逻。
该报道引述一名美国官员透露，该计划是由美国国防部长马蒂斯（Jim Mattis）于今年4月提交白宫，并概述了美国海军舰艇将在南海有争议的水域航行的全年时间表。
《南华早报》转述该报道并指出，该行为可能被视为是对中国的南海主权倡议的挑衅。
上述美国官员指出，该计划将让白宫更了解“自由航行的军事行动（freedom of navigation operations）”的安排。因此，以后海军向白宫申请批准行动时，批准的程序将会更快。该官员认为，这将意味着这类自由航行的军事行动将以“很常规、很规律”的方式进行，而不是“一次性”的活动。
但是，该计划是否是美国的亚太战略的一部分，或仅仅是将南海自由航行的军事作业更加规范化，这一点还不清楚。
据《南华早报》采访，人民大学国际关系教授时殷弘表示：“如果该报道是真的，我无法预料巡逻可以如何更定期，因为在奥巴马期间已经很规律。但它们可以被加强——它们可以逗留更久或加入军事演习。”
他判断，该行为将加剧争议性水域的情况。
今年5月，在特朗普上任后的第一次美国海军自由航行作业中，美军舰航行进入美济礁的12海里内。期间不仅停留了超过1个小时，还在经过该岛礁的时候举行了落水救生演习。该举动引来了中国的抗议。
北京军事分析员李杰表示，如果这样的巡逻在特朗普任期内变成常规活动，他并不会感到惊讶，毕竟特朗普的顾问中包括了马蒂斯这样的鹰派军事官员。
据报道引述，他说：“同时，美国可以通过增加在该地区的军事存在，以获得更多筹码在海事事务上牵制中国。”
同样在20日，美国CNN引述五角大楼情报人员消息指出，朝鲜潜水艇航行至东海的国际水域100公里处，这是至今朝鲜潜水艇航行最远的距离。就该不寻常的活动，美国国防官员认为，朝鲜可能在计划从潜艇上试发核导弹。
同日，美国海军作战部长理查德森上将（John Richardson）与中国南海舰队司令沈金龙中将举行了一小时的视频会议，而前者呼吁中国在监测朝鲜军事行动上提供更多支持。
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