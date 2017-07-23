CNN评世界街头美食城市：香港跻身前十

台媒称，CNN发布了一篇《世界街头美食城市评比》，为全世界拥有最好吃街头美食的城市作出排名，入选的城市包括欧洲、亚洲、美洲、非洲，香港和北京分别排在第7和第23名。
据台湾联合新闻网7月17日报道，这份名单的前十名为：10.开罗、9.墨西哥城、8.巴黎、7.香港、6.伊斯坦布尔、5.新奥尔良、4.德班（南非）、3.火奴鲁鲁（檀香山）、2.东京、1.曼谷。
在这份名单中，泰国曼谷因为拥有许多不同种类，任何时候都有适合的街头美食而名列第一，包括适合早餐吃的甜豆浆和泰式炸豆腐、适合午餐吃的泰式鸡饭、宵夜吃的泰式面条和沙嗲肉串应有尽有，而当地大厨最推荐的是唐人街的泰式蚵仔煎。
第二名的东京则是全世界拥有最多米其林星级餐厅的城市，除了寿司之外，名单还推荐了位于中目黑的烧烤店。指出日式烧烤“很擅长在客人面前进行新鲜食材的料理，特制的炭火能够用高温快速料理出美味”。
除此之外还有些特别的街头美食。火奴鲁鲁（檀香山）当地有一种由鲔鱼和章鱼做成的生鱼沙拉叫“poke”；伊斯坦布尔有世界知名的土耳其烤肉（kebab）、土耳其披萨和趣味的土耳其冰淇淋；摩洛哥的马拉喀什有充满非洲风情的锅牛汤和羊头料理；巴厘岛则有著名的烤全猪，整头猪都会不浪费全部吃掉。
中国的城市则有香港和北京。米其林曾为了香港将路边摊纳入评鉴，可见香港街头美食的优秀，当地美食家推荐的是肠粉、港式卤味的鸡胗和猪肝；北京则是有集结大江南北的小吃中心，比较著名的位于九门和王府井，号称有200种以上不同的小吃。
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