新加坡把握数字经济增长机遇

新加坡近年来出现了一些专注人工智能领域的初创企业，新加坡高等学府也纷纷推出人工智能领域相关研究计划。今年5月，新加坡国家研究基金会推出“国家人工智能核心”(AI.SG)计划，旨在凝聚政府、科研机构与产业界三大领域的力量，促进人工智能的发展和应用。国家研究基金会称将在未来5年对这个计划投资1.5亿新加坡元(1新加坡元约合4.9元人民币)，用于资助相关研究等。
社会对于人工智能的需求不断增长
“你好，我是伊维(Evie)。”
当收到一封这样问候开头的邮件时，也许与你沟通的是一个基于编程代码和云技术的智能聊天机器人。记者对一家新加坡人工智能企业联合创始人的采访，就在“伊维”的安排下顺利实现了。
2014年，两名前雅虎员工在新加坡成立了初创企业Mimetic.ai。经过两年半的潜心开发，2016年11月，他们向市场推出了一款虚拟智能个人助理应用“伊维”。它的任务是为用户安排会见日程，只需要把发起会见的邮件抄送给“伊维”，它就会上线与发件方电邮交流，根据用户和发件方的日程表，协调好各方都合适的会见时间和地点。之后“伊维”还能向用户发送日程提醒和地点信息等，甚至帮忙预订会议室。
这位人工智能助理不仅能够全天候、跨时区地工作，更重要的是它从不抱怨工作辛苦，而且费用十分诱人，每月只需支付19新加坡元。即使是今年7月已经推向市场的专业版“伊维”，其价格也仅涨到35新加坡元。
Mimetic.ai是一家刚进入人工智能领域的新企业。对于这家企业而言，开发人工智能不只是为了实现日常事务安排的半自动化，更是要开发能够自主工作的应用，最终把人从日常事务中解放出来，使其专注从事需要更高级别指令和认知的工作。
国际数据公司4月发布的报告预计，2017年全球认知和人工智能系统产生的收益将达到125亿美元，同比增长59.3%，这项收益在2020年有望超过470亿美元；而全球企业对于认知和人工智能解决方案的投资在未来数年也将继续显著增长。
“现代社会对于人工智能的需求不断增长，尤其是对新加坡这样的国家，我们正朝着‘智慧国’的目标前进。”Mimetic.ai联合创始人之一普利文·威鲁说。在新加坡，有许多像威鲁这样的创新者，正在实现生活方式的智能化，为人们的工作和生活减负。
据新加坡《联合早报》报道，新加坡政府将大力推动人工智能的发展，由政府、科研机构、初创公司乃至相关企业，共同加强这方面的知识，制造有用的工具以及培养相关人才，以便把握数字经济时代下的增长机遇。
推动政府、科研机构与业界实现共赢
威鲁告诉本报记者，目前，资金、人才和市场等不足是在新加坡经营人工智能初创企业的挑战。“人工智能首先是资金密集型产业，研发投入大、耗时长，投资者往往不愿意大手笔投入。”威鲁举例说，Mimetic.ai在2014年成立后花了相当长时间创建最小化可行产品，直到产品出来之后才得以寻找风投注资。其次，新加坡的技术人才储备不如中国，不能满足市场所需。“最后，东南亚地区市场非常碎片化，创建的人工智能产品需要为不同国家定制不同版本，这增加了生产成本和难度。”
今年5月，新加坡国家研究基金会推出AI.SG计划，有望改变新加坡人工智能的发展困局。国家研究基金会称，将在未来五年对这个项目投资1.5亿新加坡元，用于资助项目的研究费用等。
具体来说，这项计划将聚合六大角色，分别是国家研究基金会、隶属于总理公署的智慧国及数码政府工作团、经济发展局、信息通信媒体发展局、新加坡创新机构和综合保健信息系统公司。其中，新加坡创新机构是一家初创企业，以企业家为主轴，紧密联系创办人、投资者、企业和政府机构等，帮助企业开展技术创新，并支持创新成果商业化和规模化。
这项核心计划旨在结合政府、研究机构与业界三大领域的力量，促进人工智能的应用。对于新加坡政府来说，它需要了解本国人工智能行业的研究与发展；大学等科研机构在把研究成果转化为产品投向市场时也需要企业的帮助；而对于许多企业来说，人工智能的研究成本非常高昂，他们无力独自启动人工智能研究项目或是成立相关专家团队。新加坡全国人工智能核心计划的宗旨正是让新加坡政府、科研机构与业界实现共赢。
ViSENZE是新加坡一家专注于视觉搜索和图像识别技术的人工智能公司。该公司首席执行官兼联合创始人奥利弗·陈认为，除了能够带来资金以外，通过与政府机构合作，许多小型初创企业可以减少开发技术原型和最小化可行产品的高风险和成本。此外，一个资金更雄厚、更具协作性的运营系统将自然而然吸引到更多人才。
据了解，ViSENZE孵化于清华大学和新加坡国立大学联合创建的“下一代搜索联合研究中心”。通过在机器学习和计算机视觉技术领域的深度研究和应用，ViSENZE能为在线购买者真正实现“所见即所得”的购物体验。
重点开发城市管理、医疗护理及金融领域
AI.SG计划有三大目标：其一，解决社会与行业面临的问题，如交通拥堵与人口老龄化；其二，投资精深技能，赶上下一波科学创新的浪潮；其三，在业界普及人工智能的使用，利用人工智能提高生产力、创造新产品，并促使人工智能方案的商业化。初步目标是在5年内促成100项这类方案，并优先侧重于城市管理、医疗护理及金融三个领域。
医疗护理是目前新加坡发展人工智能技术最看重的领域，这也是新加坡卫生部控股属下的综合保健信息系统公司为什么会参与到AI.SG计划当中。该公司希望通过数据科学、计算机科学、机器学习等改善医疗保健质量。综合保健信息系统公司总裁兼新加坡卫生部首席资讯官连水木表示，人工智能可以在预防、诊断、制定治疗方案、管理用药、实施精准医疗和制药方面起到重要帮助作用。
新加坡通讯及新闻部长雅国在宣布这项计划时举例，医疗业者可利用人工智能模拟紧急状况，或创造贴近现实的扩增实境，让医护人员与虚拟病人交流，以加强医护人员的培训。“扩增实境”是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
AI.SG还将注重人才培养，新加坡国家研究基金会将推出奖学金等计划，吸引和培养研究人工智能领域的人才。据了解，新加坡的高校在人才培养方面已经走在世界前列。新加坡国立大学正在将现有的互动和数字媒体研究所转型为智能系统研究所。新加坡南洋理工大学4月也曾宣布，将成立新的数据科学和人工智能研究中心，未来3年为该研究中心投资800万新加坡元。
与此同时，人工智能领域的快速发展也让一些新加坡人感到担忧，担心人工智能的流行将减少就业机会。AI.SG执行主席何德华教授在接受新加坡当地媒体采访时表示， “我希望AI.SG能扩大就业市场，为国人创造更多高薪工作。当然，被人工智能取代的员工需要接受培训来胜任新职务，这也是高等学府将面对的挑战。”（人民日报）
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