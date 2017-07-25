新加坡糖尿病引发肾衰竭人数激增

新加坡7月24日电 据新加坡全国肾脏基金会（NKF）近日发布的消息，当地因糖尿病引发肾衰竭的洗肾病患人数，从20年前的15％激增至去年的70％。
另据美国肾脏病数据系统今年年初发表的数据，因糖尿病引发的肾衰竭病例，新加坡在全球排名第一。
NKF去年接收的635名新病患中，高达七成是糖尿病患。医药总监纳达库玛对这一发病趋势表示关注，并呼吁人们认真看待不良饮食与生活习惯对健康的影响。
糖尿病是新加坡的高发疾病之一，目前新加坡有超过40万名糖尿病患者，还有约43万名18岁至69岁的国人有患上糖尿病的风险。另外，有高达九成糖尿病患者属于第二型糖尿病，也就是因生活习惯，导致体内胰岛素生产不足，或生理系统对胰岛素缺乏反应。
NKF目前接收4200名肾脏病患者，其中3500人在全国31家洗肾中心洗肾。NKF也正在建造四个全新洗肾中心，预计明年投入运作，可为500名有需要病患提供洗肾服务。
库玛说，从糖尿病发展到肾衰竭一般要15至20年，但病情在初期是可以改善的，关键在于及时就医、接受治疗，并改变饮食与生活习惯，避免身体器官进一步受损。
他说：“糖尿病会影响多个器官，最终需要洗肾的糖尿病患通常只剩下一成的肾功能，病情已无法扭转；而且糖尿病患血管比较窄，他们在洗肾时也可能会比其他洗肾病患更易出现并发症或受感染。”
他指出，糖尿病多与个人生活习惯和自律有关。人们有问题就应看医生，注意饮食，特别是年满40岁者最好能定期体检，了解自己的血压和血糖等指数。虽然肾衰竭无法治愈，但是我们可以控制糖尿病。
新加坡政府于2016年4月宣布对糖尿病宣战，生物医药领域也是新加坡国立研究基金会重点投资的四大领域之一。由新加坡全国眼科中心、新加坡眼科研究院和邱德拔医院进行的糖尿病肾衰竭研究，本月初获2500万新元的拨款（1新元约合4.9元人民币）。
据了解，糖尿病患的尿液如果查出含有特定含量的蛋白质成分，即是由糖尿病引发肾病的初期症状。不过由于发病迹象不明显，多数糖尿病患并没有察觉身体异样及时就医，因此延误治疗，以致病情随着时间恶化。（新华社）
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