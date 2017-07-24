朝提高洲际弹道导弹基准射程

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》23日刊文介绍朝鲜主张的洲际弹道导弹(ICBM)概念。文章认为，ICBM的标准射程为6400公里。文章介绍，洲际弹道导弹用一句话概括来说就是按照预定的轨道，从一个大洲射至另一大洲，即按照预定弹道飞行的导弹。
一般来说，就是装载核弹头，飞行6400公里抵达目标的地对地远程战略弹道导弹的一种。韩军将射程超过5500公里的弹道导弹称为ICBM。而朝鲜将该基准提升到6400公里，意在凸显朝鲜发射的导弹可对美国构成直接威胁。韩国庆南大学远东问题研究所教授金东烨
分析称，朝鲜具体言及6400公里射程，似剑指美国阿拉斯加州安克雷奇，朝鲜将阿拉斯加州作为ICBM的首个目标。
另外,《劳动新闻》在文章中提及此前试射成功的中程弹道导弹“火星-12”，主张该导弹射程覆盖威夷州和阿拉斯加州。金东烨分析称，朝鲜意在强调按照美国或韩国的标准，“火星-12 ”也属于ICBM级导弹，且朝鲜已成功发射真正意义上的ICBM“火星-14”,尽可能提升导弹威胁。
【美联社美国阿拉斯加州科迪亚克7月22日电】美国最快将于下周末再进行一次旨在对抗来自朝鲜导弹威胁的防御系统测试。据美国海岸警卫队的通知，定于在阿拉斯加科迪亚克岛进行的这次发射将在太平洋太空港发射场展开，建议海军陆战队队员周末避开科迪亚克岛和夏威夷之间的大片海域。
《科迪亚克每曰镜报》报道，美国一些陆军士兵目前正临时驻扎在这个导弹防御局测试“萨德”系统的发射场。本月早些时候，美国国防部导弹防御局成功完成了一次“萨德”系统测试。导弹防御局发言人克里斯•约翰逊说，这次测试“验证了‘萨德’拦截中程弹道导弹的能力”。
约翰逊在写给《科迪亚克每曰镜报》的邮件中说，本月早些时候进行的测试包括“从两个发射装置上发射两枚拦截导弹。第一枚拦截导弹锁定目标，第二枚拦截导弹是为了测试操作程序”。导弹防御局公众事务部的加顿说，在这个地点进行的第二次测试将检验这一系统在大气层内拦截中程弹道导弹的能力。
目前“萨德”系统在14次测试中取得了百分之百的成功率，它利用直接命中来拦截处于末段飞行阶段的自标。“萨德”系统已被部署在关岛和韩国以对抗来自朝鲜的导弹威胁。
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