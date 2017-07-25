美国一企业为员工植入微芯片：实现更快移动支付 挥挥手就能买单？

现在移动支付的普及速度让人咂舌，不带钱包，只凭一部手机就能畅通无阻。不过，如果有人跟你说，在手上植入一块芯片来完成移动支付功能，你的第一感受应该是恐惧和抗拒吧。
据美国媒体Soft Pedia报道，美国威斯康星的一家企业为了证明它们已提前步入未来，为员工植入微芯片，以实现移动支付、计算机登录、门禁卡等功能。据悉，这种芯片的体积非常小，可以轻松植入手中，它甚至还包含了GPS功能。
当然，对于芯片植入，该公司表示会遵循自愿原则，不过很多员工都认为可以接受这种做法。另外，公司CEO宣称不会利用芯片对员工进行追踪。
Three Square Market 首席执行官 Todd Westby 在接受 KSTP 采访时表示，植入手中的这种微芯片能够更加轻松地授权，以取代信用卡或手机支付系统 —— 比如在超市里扫描一下即可完成结算。交易流程与当前所使用的手机支付差不多，但 Westby 强调芯片只有米粒般大小，只需几分钟即可完成在拇指和食指之间的植入。
据悉，这种芯片的价格为300美元。尽管员工们知道植入后有一定的风险(比如 GPS 监控)，但大多数人还是欣然接受。
你不妨发挥想象力畅想一下，未来人们转账可能只要握下手，进入超市商场只需要手指轻轻一点就能完成支付。对于这种未来科技生活，你的感觉是振奋、新鲜，还是茫然、恐惧呢？
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