苏格兰建世界首座漂浮风电厂

拖运第一座发电塔的工作在挪威一个昏暗的夏夜启动。船员用粗钢索将发电塔与拖船相连，并利用遥控潜艇探测水下障碍物。这个庞然大物开始移动，最终漂浮在一个花瓶状的、入水深达78米的密封管上。密封管的底部填充了铁矿石，以使其在水中保持直立。