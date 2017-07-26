苏格兰建世界首座漂浮风电厂

英媒称，世界上首座完全漂浮的风力发电厂已在苏格兰东北海岸附近成形。
据英国广播公司网站7月23日报道，现有的离岸风力发电厂通常是将基座固定在海床上。而有了革命性的新技术，就能在无法使用传统方法固定的深水区域进行风力发电。
位于彼得黑德的海温德风力发电厂是一个试点项目，计划为两万个家庭提供电力。
该项目制造商挪威国家石油公司称，海温德风力发电厂的发电量将相当于或超过现有的单个风力发电厂。
该公司希望，这项技术在全球（尤其是在水深的日本海岸和美国西海岸）的广泛使用能为其带来丰厚利润。
该项目主管利夫·德尔普说：“这个技术研发项目是为确保风力发电厂能在远海环境工作。对漂浮风力发电厂来说，这是打破格局的重大突破。我们相信，这将有助于降低风力发电成本。”
目前已有一台风力发电机就位，还有四台在挪威的峡湾等待装运。
本月底前，所有五台风力发电机都将运抵距离阿伯丁郡彼得黑德约25公里的海域。
尽管目前风力发电机的造价高昂，但挪威国家石油公司认为，有关制造商已将传统离岸风力发电机的造价大幅降低，该公司未来同样也能大幅降低远海风力发电机的造价。
德尔普说：“我认为，最终我们将看到风力发电厂能在没有补贴的情况下参与市场竞争。但要做到这一点，我们需要建设大规模风力发电厂。”
漂浮风力发电厂的发电塔（包括叶片）高度达到175米，令大本钟相形见绌。每座发电塔的重量达到1.15万吨，叶片后面的发电机机舱能承受两辆双层巴士的重量。每枚叶片长75米，几乎达到一架空客飞机的翼展长度。发电机能在最大水深达1000米的海域工作。
叶片是该技术创新的重点所在。挪威国家石油公司称，叶片使用了具有技术突破性的软件，它通过旋转叶片来减少风、海浪和水流带来的震动，使发电塔保持直立。
拖运第一座发电塔的工作在挪威一个昏暗的夏夜启动。船员用粗钢索将发电塔与拖船相连，并利用遥控潜艇探测水下障碍物。这个庞然大物开始移动，最终漂浮在一个花瓶状的、入水深达78米的密封管上。密封管的底部填充了铁矿石，以使其在水中保持直立。
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